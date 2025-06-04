Buca Belediyesi, 47 Mahallede Oyun Sokakları Kuruyor

(İZMİR)- Buca Belediyesi, ilçenin sokaklarını yeniden tasarlayarak minik Bucalılar için yepyeni oyun alanları oluşturuyor. Belediye Başkanı Görkem Duman, "47 mahallede 47 oyun sokağı projemizle yola çıktık. Çünkü çocuklarımızın güvenli bir şekilde oynamaları onların en büyük hakkı" dedi.

"Yaşayan sokaklar" kurma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, bu kapsamda minikleri de unutmuyor. Her mahalleye "çocuk oyun sokağı" kuracaklarını belirten Belediye Başkanı Görkem Duman, Yaylacık Mahallesi sakinlerine verdikleri sözü tuttu. Mahalle ziyareti sırasında Muhtar Pelin Çotak'ın atıl bir alanın düzenlenmesi talebini geri çevirmeyen Başkan Görkem Duman, burayı mahalle çocuklarına armağan etti.

İlçede artık bazı sokakların çocuklara ait olduğunu belirten Belediye Başkanı Görkem Duman, "47 mahallede 47 oyun sokağı projemizle yola çıktık. Çünkü çocuklarımızın güvenli bir şekilde oynamaları onların en büyük hakkı… Bizim de bu hakkı onlara vermemiz gerekir. Sadece güvenli değil aynı zamanda orada çizgisel hafızalarla görsel hafızalarla oyunları oynayıp hem eğitim alıyor hem zekalarını geliştiriyorlar, yeteneklerini keşfediyorlar, mevcut yeteneklerinin üzerlerine gidiyorlar. O yüzden çok önemsediğimiz bir proje. Çünkü çocuklarımız bizim geleceğimiz, ülkemizin geleceği" diye konuştu.

Yaylacık Mahallesi Muhtarı Pelin Çotak da bu hizmetlerinden dolayı Başkan Görkem Duman'a teşekkür etti.

Çocuk oyun sokaklarında, seksekten zıplama halkalarına, yerden yüksekten dans oyunlarına kadar birçok geleneksel oyun, zemin çizimleriyle sokağa işleniyor. Sokağın kullanıcıları olan çocukların yaş grupları dikkate alınarak hazırlanan oyun alanları, aynı zamanda çocukların kendi oyunlarını da kurgulayabilecekleri esneklikte bırakılıyor. Böylece her sokak, yaşayan, dönüşen, çocuklarla birlikte şekillenen bir oyun alanına dönüşüyor.