Buca Belediyesi Belenbaşı Yörük Kültürünü Tanıtma ve Kiraz Festivali'ne davet ediyor - Son Dakika
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Buca Belediyesi Belenbaşı Yörük Kültürünü Tanıtma ve Kiraz Festivali'ne davet ediyor

Buca Belediyesi'nin düzenlediği Belenbaşı Yörük Kültürünü Tanıtma ve Kiraz Festivali için hazırlıklar tamamlandı. Festivalde halk oyunları gösterileri, organik pazar, el emeği ürünlerin yer aldığı stantlar ve konserler yer alacak.

29.05.2024 10:59
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(İZMİR) - Buca Belediyesi'nin geleneksel "Belenbaşı Yörük Kültürünü Tanıtma ve Kiraz Festivali" için geri sayım başladı. Tüm İzmirlileri festivale davet eden Başkan Görkem Duman, "Değerli sanatçılarımızla, türkülerimizle, üreticilerimizle, halkımızla beraber olacağımız, Anadolu kültürünün eşsiz değerlerinin yeniden canlanacağı eşsiz bir gün bizleri bekliyor" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları ve Buca Belediyesi ile Belenbaşı Mahalle Muhtarlığı iş birliğiyle düzenlenen Belenbaşı Yörük Kültürünü Tanıtma ve Kiraz Festivali için hazırlıklar tamamlandı. Festival, 2 Haziran Pazar günü saat 12.00'de köy girişinden festival alanına yapılacak kortej yürüyüşü ile başlayacak.

Festivale katılanlar, gün boyu sürecek halk oyunları gösterileri, organik pazar, Yörük kültürünü yansıtan el emeği ürünlerin yer alacağı stantlar ve yarışmalarla keyifli saatler geçirecek. Türk halk müziği sanatçıları Ali Çakar ve Zeynep İlhan'ın sahne alacağı festival, ünlü sanatçı Hüseyin Turan konseriyle sona erecek.

Buca'nın kültürel zenginliklerinden olan Yörük kültürünün gelecek nesillere aktarılması adına bu festivalin büyük önem taşıdığını belirten Başkan Duman, "2 Haziran'da tüm halkımızı Buca'mızın güzel köylerinden biri olan Belenbaşı'na bekliyoruz. Değerli sanatçılarımızla, türkülerimizle, üreticilerimizle, halkımızla beraber olacağımız, Anadolu kültürünün eşsiz değerlerinin yeniden canlanacağı eşsiz bir gün bizleri bekliyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Buca Belediyesi Belenbaşı Yörük Kültürünü Tanıtma ve Kiraz Festivali'ne davet ediyor - Son Dakika

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