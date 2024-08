Buca Belediyesi, Çip Takma ve Kısırlaştırma İşlemlerini Ücretsiz Yapacak

Güncel

(İZMİR)- Buca Belediyesi, çip taktırma ve kısırlaştırma masrafları yüzünden sokaktaki can dostunu sahiplenemeyen hayvanseverler için harekete geçti. Belediye, her iki işlemi de ücretsiz olarak gerçekleştirecek. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, bu uygulama ile birlikte sahiplendirme seferberliğini de başlatacaklarını söyledi.

Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin yasalaşmasının yankıları sürerken Buca Belediyesi'nden can dostları koruma altına alacak bir proje geldi. Sokakta kısırlaştırılmış ve o alanın sakini olarak kendi halinde yaşayan can dostlarını sahiplenmek isteyenlere kolaylık sağlayacak olan Buca Belediyesi, sokakta bakılan kısırlaştırılmamış hayvanları da kısırlaştırıp sahiplendirilmeleri için çağrı yapacak. Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü de sahiplenilecek/sahiplenilmiş ve kaydı olmayan can dostlarına ücretsiz şekilde çip takıp kısırlaştıracak.

Aracı olmayanlara da destek

Aracı olmayan hayvanseverler için ise çip takma uygulaması hayvanseverlerin adreslerinde gerçekleştirilecek; kısırlaştırma talebi de varsa can dostu Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülüp kısırlaştırıldıktan sonra sahibine teslim edilecek. Ardından, hayvan dostları belediyenin vereceği sahiplendirme belgesiyle İlçe Tarım Müdürlüğü'ne giderek hayvanın kayıt altına alınmasını sağlayabilecek.

Sahiplendirme seferberliği

Uygulama ile sahiplendirme seferberliğini de başlatmış olacaklarını belirten Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Çözüm odaklı yerel yönetim anlayışımız doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Can dostlarımızın huzurlu bir yuvaya kavuşması en büyük arzumuz. Bunun için sokaktaki canları sahiplendirmek için çalışacağız. Sokakta kısırlaştırılmış ve kendi halinde yaşayan can dostlarımızı sahiplenmek isteyenler için yerinde sahiplendirme yapacağız. Sokakta bakılan kısırlaştırılmamış köpekleri de kısırlaştırıp kişiye sahiplendirme yapacağız. Kısacası bu canların sıcak bir yuvaya kavuşması için Buca Belediyesi olarak her türlü çabayı göstereceğiz. Çünkü biz hayvanların yaşam hakkını sonuna kadar savunuyoruz. 'Önemli olan yaşatmaktır' ilkesiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.