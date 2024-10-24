Buca Belediyesi, Etkinliklerini İptal Etti

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(İZMİR)- Buca Belediyesi, Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) Tesisi'nde gerçekleşen hain terör saldırısı nedeni ile 26 Ekim tarihine kadar olan tüm etkinliklerini iptal ettiğini duyurdu.

Buca Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara'da gerçekleştirilen hain terör saldırısı nedeniyle bugün Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği kapsamındaki yürüyüş ve gösteriler iptal edilmiş olup, 14.30'da Cemal Yetginer Etüt, Meslek ve Sanat Atölyesi'nde yalnızca seminer düzenlenecektir. Öte yandan 26 Ekim Cumartesi günü düzenlenecek Buca Belediyesi Cumhuriyet Yürüyüşü ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ülkemizi yasa boğan Ankara'daki terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimizin acısını derinden yaşıyoruz. Şehitlerimizin aziz hatıralarına olan saygımızdan dolayı daha önce 26 Ekim tarihine kadar gerçekleştireceğimizi duyurduğumuz etkinliklerimizi ileri bir tarihe ertelemiş bulunmaktayız. Başımız sağ olsun."