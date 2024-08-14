Buca Belediyesi, Gazi Paşa'nın Ayak İzlerinden Buca'ya Yürüyüş Etkinliği Düzenliyor - Son Dakika
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Buca Belediyesi, Gazi Paşa'nın Ayak İzlerinden Buca'ya Yürüyüş Etkinliği Düzenliyor

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, 30 Ağustos Zaferi'nin 102. yıl dönümünde Afyonkarahisar'daki tarihi yürüyüşe Bucalı gençlerle katılarak, Büyük Zafer'i anacaklarını açıkladı.

14.08.2024 12:07  Güncelleme: 13:31
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(İZMİR) - 26 Ağustos Pazartesi günü Afyonkarahisar Şuhut'tan Dumlupınar'a kadar devam eden güzergahta "Gazi Paşa'nın Ayak İzlerinden Buca'ya Yürüyüş Etkinliği" düzenleyeceklerini açıklayan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Bu tarihi anı tekrar yaşamak ve atalarımızı anmak için Bucalı gençleri aramızda görmek istiyoruz" dedi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, 30 Ağustos Zaferi ile sonuçlanan Büyük Taaruz'un 102. yıl dönümünde Afyonkarahisar'daki tarihi yürüyüşe Bucalı gençlerle katılarak, Büyük Zafer'i anacaklarını açıkladı.

Başkan Duman, 26 Ağustos 1922'de günün ilk ışıklarıyla başlayan Büyük Taarruz'un, 30 Ağustos günü Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde kazanılan Büyük Zafer'le sonuçlandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dehasını gösteren ve Türklerin özgürlüğe adımı olan bu zaferin 102. yılında Afyonkarahisar'da 'Gazi Paşa'nın Ayak İzlerinden Buca'ya Yürüyüş Etkinliği' ile tarihimizi tekrar yaşıyor, atalarımızı anıyoruz. 26 Ağustos Pazartesi günü Afyonkarahisar Şuhut'tan Dumlupınar'a yapılacak bu anlamlı yürüyüşte Bucalı gençleri de yanımızda görmek istiyoruz. Yürüyüşe 102 gencimiz ile katılmayı hedefliyoruz. Bilgi almak isteyenler, bize 0232 439 10 10 (2112) numaralı telefondan ulaşabilirler."

Kaynak: ANKA

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