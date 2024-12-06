Buca Belediyesi Hava Kirliliği İçin Denetimlerde Bulundu

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(İZMİR)- Buca Belediyesi, hava kirliliğini kontrol altına almak ve olası yangınları önlemek amacıyla ilçede bacalı üretim yapan tesislerde denetim gerçekleştiriyor. Sürdürülebilir bir çevre hedefi çerçevesinde çalışmalarını gerçekleştirdiklerini belirten Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, "Üretimin çevre üzerinde yaptığı olumsuz etkileri en aza indirgemeyi amaçlıyoruz" dedi.

Bucalıların daha temiz bir çevrede yaşama hakkı için denetimlerine hız veren Buca Belediyesi, kafe, restoran, fırın gibi bacalı üretim yapan işletmelerde ısıtma ve pişirme sistemlerindeki bacaların standartlara uygunluğunu kontrol ediyor. Denetimlerde, baca temizliklerinin düzenli yapılıp yapılmadığı ve uygun filtre sistemlerinin kullanılıp kullanılmadığına dikkat ediliyor. Gerekli temizlik ve bakımı yapmayan işletmeler, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yetkilendirilmiş firmalara yönlendiriliyor.

"Toplum sağlığı ve hava kalitesi açısından önemli"

Düzenli olarak yapılan bu denetimlerin toplum sağlığı ve ilçedeki hava kalitesi açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, "Çevresel sürdürülebilirlik yaklaşımı çerçevesinde Bucalıların daha temiz bir çevrede yaşama hakkı için denetimlerimize başladık. Çalışmalarımızı, üretimin çevre üzerinde yaptığı olumsuz etkileri en aza indirgemek amacıyla ivedilikle ve sürekli olarak gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.