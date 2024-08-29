Buca Belediyesi İzmir Enternasyonal Fuarı'nda yerini aldı

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(İZMİR) - Buca Belediyesi, bu yıl "teknoloji" teması ile 93. kez ziyaretçilere kapılarını açacak İzmir Enternasyonal Fuarı'nda (İEF) yerini aldı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, kentin tarihi, turistik ve doğal zenginliklerinin yanı sıra Buca Belediyesi'nin yeni projesi olan Diyabet Sensörü Destek Programı'nın da tanıtılacağı standa, fuarı ziyaret eden herkesi beklediklerini söyledi.

Türkiye'nin fuarcılık konusunda lokomotifi olan İEF, 30 Ağustos - 9 Eylül tarihleri arasında "teknoloji" teması ile 93. kez ziyaretçilerini ağırlayacak. Buca Belediyesi, fuarda Lozan Kapısı Uzun Havuz Belediyeler Sokağı'nda yerini aldı. Buca'nın tarihi, turistik ve doğal zenginliklerinin yer alacağı stantta, Buca Belediyesi'nin yeni projesi olan Diyabet Sensörü Destek Programı da tanıtılacak. Bu çerçevede, Buca Belediyesi sağlık çalışanları vatandaşlara Tip-1 diyabet hastalığı hakkında bilgi verecek. Diyabet hastası çocukların ve gençlerin daha sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkıda bulunmak amacıyla başlatılan uygulamadan faydalanmak isteyen Bucalı vatandaşların başvuruları alınacak.

Duman: "Herkesi bekliyoruz"

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, standa tüm konukları davet ederek, "Standımızda çalışmalarımız hakkında konuklarımızı bilgilendirirken eğlenceli aktivitelerle 93 yıllık fuar geleneğine uyan bir program hazırladık. Güzel Buca'mızın tanıtıldığı zevkle tasarlanmış standımıza herkesi bekliyoruz" diye konuştu.

Dans gösterileri yapılacak

İEF boyunca Buca Belediyesi standında farklı etkinlikler düzenlenecek. Standın arka fonunu Buca'nın tarihi köşklerinden Pembe Köşk diğer adıyla Hacı Davut Fargoh Malikanesi maketi süsleyecek. Zeybek Sanat Akademisi öğrencileri katılımcılara piyano ve keman resitalleri sunacak. Dans gösterileri ile de görsel şölen yaşatılacak. Ayrıca, minik konuklar için yüz boyama ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.