Buca Belediyesi Kış Spor Kurslarıyla Gençlere Spor Fırsatı Sunuyor

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(İZMİR) - Buca Belediyesi'nin kış spor kursları devam ediyor. Belediye Başkanı Görkem Duman, spor kurslarının sayısını ve niteliğini artırarak daha çok çocuk ve gencin sporla buluşmasını sağlayacaklarını söyledi.

Buca Belediyesi'nin kış spor kursları devam ediyor. Belediyenin Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Yıldız Evlendirme Dairesi Spor Salonu, Tenis Kulübü ve Yenigün Spor Tesisleri bünyesinde açtığı tenis, yüzme, taekwondo ve futbol kurslarına ilişkin değerlendirmede bulunan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, kurslara katılan yetenekli öğrencilerin keşfedilerek profesyonel bir sporcu olarak yetişmeleri için desteklendiklerini ve kurs sayısının artırılacağını ifade etti.

Duman: "Daha çok çocuğumuza ulaşmayı hedefliyoruz"

Spor kurslarının sayısını ve niteliğini artırarak daha çok çocuk ve gence ulaşmak istediklerini belirten Başkan Görkem Duman, "Ekrandan ve kötü alışkanlıklardan uzak sağlıklı nesiller yetişmesinde sporun ne denli önemli olduğunun farkındayız. Bu nedenle, pek çok farklı spor branşında eğitimler vererek daha çok çocuğumuza ulaşmayı hedefliyoruz. Tesislerimizde yetişerek ulusal ve uluslararası müsabakalarda ülkemizi, ilçemizi temsil eden sporcularımız var. Bu durum bizleri çok gururlandırıyor. Güzel ilçemiz Buca'nın isminin sporla anılması amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Deniz: "Topluma kazandırılmış bir çocuk olacak"

Oğlu futbol kursuna katılan anne Hatice Deniz, "Spora yönelen çocuk yanlış alışkanlıklara yönelmemiş olacak. Bir nevi topluma kazandırılmış bir çocuk olacak. Bu durum bir anne olarak beni çok mutlu ediyor" dedi. Kızı iki senedir Buca Belediyesi taekwondo kurslarına katılan anne Efsun Donuklar, çok memnun olduklarını ifade ederek, "Disiplin, sevgi, hoşgörü, her şey burada var" diye konuştu.

Tenis dersi kursiyerlerinden Semanur Danışkaner ise kurs ücretlerinin diğer kurumlarda çok yüksek olduğuna dikkat çekerek, "Bizlere sağlanan bu imkandan dolayı hepimiz, Buca Belediyesi' ne çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Hangi tesiste neler var?

Yenigün Spor Tesisleri'nde gerçekleşen kış futbol okullarına 2013-2016 yılları arası doğumlu çocuklar katılabiliyor. Dersler, salı ve perşembe günleri 15.30 -16.30; çarşamba ve cuma günleri 09.30 - 10.30 ve 15.30 - 16.30 saatlerinde gerçekleşiyor.

Yüzme dersleri Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenleniyor. Dersler, 6 ila 15 yaş arası çocuklar ve yetişkinler için pazartesi hariç haftanın diğer tüm günlerinde birer saat olarak yapılıyor.

Buca Belediyesi Tenis Kulübü'nde gerçekleşen tenis kursları, haftada iki gün birer saat toplamda 8 ders saati olarak yapılıyor. 6 – 14 yaş arası çocuk grupları derslere hafta sonları, yetişkin grupları ise hafta içi katılıyor.

Taekwondo kursları ise Yıldız Evlendirme Dairesi'nde bulunan spor salonunda 6 ila 15 yaş arası çocuklar ve yetişkinler için haftanın her günü ikişer saat olarak gerçekleştiriliyor.