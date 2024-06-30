Buca Belediyesi, LGS Tercih Günleri düzenliyor

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(İZMİR) - Buca Belediyesi, öğrencilerin Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki tercih heyecanına ortak olacak. Belediye, 1-12 Temmuz tarihleri arasında LGS Tercih Günleri düzenleyerek öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti verecek.

Buca Belediyesi, LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından gerçekleşecek tercih döneminde öğrencilerin ve ailelerin destekçisi olacak. LGS Tercih Günleri, 1- 12 Temmuz tarihleri arasında Barış Mahallesi'ndeki Buca Belediyesi Aziz Nesin Bilgi Eğitim Merkezi'nde uzman eğitmenler aracılığıyla gerçekleştirilecek. 09.30 ila 18.30 saatlerinde verilecek hizmetten faydalanmak isteyen öğrencilerin 439 10 10 (Dahili 3535 – 3536) numaralı telefon hattından merkezi arayarak randevu almaları yeterli olacak.

Destek sürecek

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, bu heyecanlı süreçte Buca'nın güzel çocuklarına ve onlar için yoğun emek veren ailelerine destek vermekten mutluluk duyacaklarını belirterek, "Her bir öğrencimiz başımızın tacı. Bizler Buca Belediyesi olarak yaşamın pek çok alanında onların yanında olmayı sürdüreceğiz. Kendilerine başarılar diliyorum. Tercih sürecindeki tüm öğrencilerimizin hayallerindeki okullara yerleşmelerini diliyorum" diye konuştu.