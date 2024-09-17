Buca Belediyesi Metruk Binaları Yıkıyor

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(İZMİR)- Buca Belediyesi ilçede görüntü kirliliği yaratarak güvenlik tehlikesi oluşturan yapıları bir bir yıkıyor. Belediye Başkanı Görkem Duman, "Tertemiz bir Buca için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Buca'da, bulunduğu mahallelerde ciddi güvenlik sorunu oluşturan ve zamanla içlerinde biriken atıklar nedeni ile halk sağlığını olumsuz etkileyen binalar, tek tek tespit edilerek yıkılıyor. Belediye, vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendirerek çalışmalarını gerçekleştiriyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından tespiti yapılan binalar, yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından çevre ve insan sağlığı için tehlike oluşturmayacak şekilde büyük bir titizlikle yıkılıyor.

Kaymakamlık karşısında çalışma yapıldı

Geçen günlerde kendilerine yapılan ihbarı değerlendiren Belediye ekipleri, Kaymakamlık karşısındaki boş alanda yer alan metruk binaların yıkımını gerçekleştirdi. Faaliyetleri yerinde denetleyen Belediye Başkanı Görkem Duman, ilçede bu tarz yapılara asla müsaade etmeyeceklerini belirterek, "Tertemiz bir Buca için çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın gönül rahatlığı ile yaşadığı, kent estetiğinin ön planda tutulduğu tertemiz bir Buca için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.