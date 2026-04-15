Buca Belediyesi'nde Memurlar İş Bıraktı

1) BUCA BELEDİYESİ'NDE MEMURLAR İŞ BIRAKMA EYLEMİNDE

İZMİR'de Buca Belediyesi'nde görevli memurlar, 7 aydır toplu iş sözleşmesi (TİS) hakları ve arazi tazminatlarının ödenmediğini gerekçe göstererek iş bırakma eylemine başladı.

Buca Belediyesi'nde memurlar, 7 aylık geriye dönük TİS haklarını, arazi tazminatlarını alamadıkları ve verilen sözlerin tutulmadığını belirtip, bugün iş bırakma eylemine başladı. Tüm Yerel Sen İzmir 2 No'lu Şube ve Birlik Yerel-Sen'e bağlı memurlar bina önünde bir araya geldi. Memurlar adına konuşan Tüm Yerel Sen, İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Murat Bekar, "Bugün Buca, Bayraklı ve Karşıyaka belediyemizde mücadele ile kazanılmış haklarımıza yasal çekme veya ödenmeyen sosyal dengelerin sıfıra indirilmesi gibi durumlarla karşı karşıyayız. Buca Belediyemizde toplu sözleşme imzalanmasına rağmen ve 7 aydır Sosyal Denge Sözleşmesi'nden olan haklarını alamayan memur emekçileri vardır. 2 seneden itibaren arazi tazminatları, eğitim yardımları ve performans paraları ödenmemektedir. Her emekçinin bıçak kemiğe dayandığı, elektrik suyunu ödeyemez durumlara geldiği haller olmuştur" dedi.

'İZMİR GENELİNDE YAYMAYI PLANLIYORUZ'

İdareye tepki göstermek için demokratik sosyal haklarını kullandıklarını dile getiren Bekar, "Dün idareyle bir görüşme gerçekleştirdik. Hala bizleri öteleme, halen 'Şu gün yatıracağım, bugün yatıracağım' gibi cümleler kuruldu. Tüm Yerel-Sen olarak elimize, cebimize herhangi bir ödeme girmeden bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz ve bu mücadelemizi İzmir genelinde yaymayı da planlıyoruz. Çünkü bu sadece Buca'nın kanayan yarası değil. Bu yara Bayraklı'nın, Narlıdere'nin, Karşıyaka'nın yarası. Şu an Bayraklı Belediyesi'nde ve Karşıyaka Belediyesi'nde bütün sendikalarla birlikte ortak eylemlerimiz de halen devam ediyor" diye konuştu.

'BU SORUN BİTENE KADAR MÜCADELE DEVAM EDECEK'

Birlik Yerel-Sen Genel Başkanı Reşat Bozat da "Dün akşam Buca Belediyesi Başkanı talimatıyla burada da bir yasal süreç söz konusu oldu. Şunu soruyoruz; 2024, 2025 yılından memurlarımızın alacakları var. Verdiğiniz sözler var. Çalışanların ayda 10 milyon TL bile tutmayan parasını ödemiyorsunuz. Buca Belediyesi, bu sorun bitene kadar her hafta pazartesi, çarşamba, cuma günleri iş bırakmaya devam edecektir. Memurlar olmazsa para gelmez. Memurlar olmazsa ihale yapılmaz. Memurlar olmazsa burada hiçbir iş yürümez" dedi.