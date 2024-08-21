Buca Belediyesi'nde Taşeron İşçiler Sendikal Haklarını Aldı - Son Dakika
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Buca Belediyesi'nde Taşeron İşçiler Sendikal Haklarını Aldı

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Buca Belediyesi'nde taşeron olarak çalışan 400 işçi, sendikal haklarını toplu üyelik töreniyle aldı. Belediye Başkanı Görkem Duman, tüm işçilerin eşit işe eşit ücret alacağını belirtti.

21.08.2024 14:02  Güncelleme: 14:08
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(İZMİR) - Buca Belediyesi'nde taşeron olarak çalışan 400 işçi bugün yapılan toplu üyelik töreniyle sendikal haklarını aldı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Emeğin ve alın terinin karşılık bulması şiarıyla yola çıktık. 'Sendikalı olmayan hiçbir arkadaşımız kalmayacak' diye söz vermiştim. Bugün itibarıyla, belediyemizde tüm işçiler eşit işe eşit ücret alacak" dedi.

DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası tarafından düzenlenen Toplu Üyelik Sözleşmesi Töreni ile Buca Belediyesi'nde taşeron olarak çalışan 400 işçi sendikalı oldu; böylelikle belediyede sendikasız çalışan işçi kalmadı.

Buca Belediyesi Merkez Binası önünde gerçekleştirilen törene, Duman'ın yanı sıra DİSK Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Genel İş İzmir 5 Nolu Şube Başkanı Savaş Aras, CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, Buca Belediye Meclis üyeleri ile belediye emekçileri katıldı.

Konuşmasında belediyede çalışanların sadece bir mesai arkadaşı olarak değil, aynı zamanda bir yol ve dava arkadaşı olarak gördüğünü belirten Duman, şunları kaydetti:

"Doğduğum, büyüdüğüm Buca'ya hizmette, sizinle birlikte ilerlemek benim için büyük bir anlam taşıyor. Sizler, bu yolculukta benim en değerli yoldaşlarım oldunuz. Bugüne kadar ilçemizin sokaklarında, meydanlarında, parklarında yaptığınız çalışmalarla da Bucalı vatandaşlarımızın takdirini ve sevgisini kazandınız. Bu dönem Buca'mızda tüm belediye emekçilerinin inanç ve emeğiyle güzel bir hikaye yazacağımıza inanıyorum. Bu inançla göreve gelir gelmez sözlerimizi yerine getirmek için çalışmalarımıza hız verdik. Emeğin ve alın terinin karşılık bulması şiarıyla yola çıktık. 'Sendikalı olmayan hiçbir arkadaşımız kalmayacak' diye söz vermiştim. Bugün 'eşit işe eşit ücret' durumunu gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bugün itibarıyla, belediyemizde tüm işçiler eşit işe eşit ücret alacak. Ayrım ortadan kalkacak."

Şube yöneticileriyle törene katılan Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan da Duman'a teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Ülke tarihinin en büyük ekonomik ve siyasi krizlerinin olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Olmayan demokrasinin ekmeğimize ve aşımıza nasıl yöneldiğini görüyoruz. Bugün burada gösterdiğimiz mücadeleye büyük bir katkı sunuluyor. Buca'da sorunları çözmeye başlayan, birikmiş sorunları çözen değerli Belediye Başkanımız Görkem Başkan… Bu kadar zorlu bir süreçte, emeğimize aşımıza yönelindiği bir süreçte, Buca'da büyük bir sorunu çözüyor. Örgütsüz olan, sendikasız olan arkadaşlarımızın DİSK'in çatısı altında, Genel-İş'in çatısı altında örgütlü olmasını sağlıyor. Sağ olun Görkem Başkan. Var olun. Yüreğinize sağlık."

Buca Belediyesi\'nde Taşeron İşçiler Sendikal Haklarını Aldı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Buca Belediyesi'nde Taşeron İşçiler Sendikal Haklarını Aldı - Son Dakika

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