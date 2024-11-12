Buca Belediyesi'nde Toplu İş Sözleşmesi Görüşmelerinde Grev Kararı - Son Dakika
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Buca Belediyesi'nde Toplu İş Sözleşmesi Görüşmelerinde Grev Kararı

Buca Belediyesi ile DİSK Genel İş 5 No'lu Şube arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamayınca sendika grev kararı aldı. Belediye Başkanı Görkem Duman, asgari ücretin üzerinde bir teklif sunduklarını ancak sendikanın kabul etmediğini belirtti.

12.11.2024 15:00  Güncelleme: 16:19
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(İZMİR)- Buca Belediyesi ile DİSK Genel İş 5 No'lu Şube arasında temmuz ayından bu yana  yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadı. Sendika, grev kararı aldı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Asgari ücretin 17 bin 2 TL olduğu bu ortamda işçi arkadaşlarımıza tüm mali tablomuzu zorlayarak en düşük işçi maaşı 42 bin TL teklif ettik. Sendika bu teklifimizi geri çevirdi. Bu kararı büyük Buca ailemin takdirine bırakıyorum" dedi.

Buca'da binlerce emekçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadı. DİSK Genel İş 5 No'lu Şube ile Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasında gerçekleştirilen görüşmelerde 2024 yılı itibarıyla en düşük işçi ücretine tüm yan haklarıyla birlikte toplam 42 bin lira, 2025 yılı ocak ayı itibarıyla enflasyon farkı nedeniyle ise yine en düşük işçi ücretine tüm yan haklarıyla birlikte 51 bin lira teklif edildi. Teklifi kabul etmeyen Genel İş 5 No'lu Şube yöneticileri grev kararı aldı. İşçiler, bugün greve çıktı..

TİS sürecine ilişkin yazılı açıklama yapan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, şunları kaydetti:

"Kıymetli Büyük Bucalı Ailem, Genel-İş Sendikası 5 No'lu Şube ile geçtiğimiz temmuz ayından bu yana yürütülen ve 1607 işçimizi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçsuz kalmıştır. Sendika temsilcileri, belediyemizden bu yıl (2024 yılı için) en düşük işçi ücreti olarak 53 bin lira bir ücret talep etmektedir. Bu talep, Buca Belediyesi'nin bütçesi ile karşılanması mümkün olmayan bir yük oluşturmaktadır. Gönül ister ki mesai arkadaşlarımıza çok daha fazla bir ücret verebilelim. Şu an teklif ettiğimiz rakam asgari ücretin iki katından fazladır. İstenilen talepler belediyenin mali tablosuyla ve ülke gerçekleriyle örtüşmemektedir. Sendika temsilcilerinin talep ettiği ücreti vermemiz durumunda Buca'da yaşayan hemşehrilerimizin alacağı hizmette aksamalar, ilçemize yapacağımız yatırımlarda devam eden projelerin durması anlamına gelmektedir.

Teklif kabul edilmedi

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik krizin sorumlusu Cumhuriyet Halk Partili belediyeler değildir. Durum göz önüne alındığında, enflasyona karşı işçilerimizin yanında olduğumuzu göstermek ve belediye hizmetlerimizin kesintiye uğramaması, yatırımlarımızın devam etmesi için tüm iyi niyetimizle ve mevcut şartları zorlayarak işçilerimize 2024 yılı için yüzde 35,3 oranında zamla 42 – 44 bin aralığında bir ücret teklif edilmiştir. Ancak bu teklif sendika temsilcileri tarafından kabul edilmemiştir. Asgari ücretin 17 bin lira olduğu dönemde emekçi kardeşlerimin daha iyi koşullarda çalışabilmesi için belediyemizin tüm şartlarını zorlayarak verdiğimiz 42.000 TL maaş teklifimiz, DİSK Genel İş Sendikası 5 No'lu Şube tarafından kabul edilmemiştir. Ülkenin içinde bulunduğu koşullar ve belediyemizin mali tablosu ancak bu rakamları vermeye yetmektedir. Asgari ücretin iki katından fazla maaşı teklif ettiğimiz bir ortamda sendika, bu maaşları dahi kabul etmeyerek büyük Buca aileme hizmet etmemizi engellemektedir. Sendikanın aldığı grev kararını siz Büyük Buca ailemin takdirine bırakıyorum. Şartlar ne olursa olsun Buca için çalışmaya, Bucalıların huzuru ve mutluluğu için durmaksızın üretmeye devam edeceğiz. Saygılarımla."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Buca Belediyesi'nde Toplu İş Sözleşmesi Görüşmelerinde Grev Kararı - Son Dakika

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