Buca Belediyesi'nde Yolsuzluk Operasyonu - Son Dakika
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Buca Belediyesi'nde Yolsuzluk Operasyonu

05.06.2026 13:08
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54 şüpheli, rüşvet ve suç örgütü kurma suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi. Başkan Duman tutuklandı.

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİLER

Buca Belediyesi'ne yönelik düzenlenen 'yolsuzluk' operasyonunda, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında olduğu 54 şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden Belediye Başkanı Duman'ın da yer aldığı 51 şüpheli tutuklama, 3'ü adli kontrol şartı talebiyle 54 şüphelinin tamamı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

'BANKAMATİK MEMURLARI DETAYI'

Cumhuriyet savcısı tarafından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilen sevk yazısında bir kısım imar işlerinde rüşvet alınıp verildiği, belediyenin ve kamunun kaynaklarının kişilerin otel/konaklama, seyahat, gibi özel şahsi harcamalarında kullanıldığı belirtildi. Buca Belediyesi'nde 'bankamatik memuru' olarak tabir edilen çalışanların bulunduğu, bu çalışanların fiilen belediyede çalışmadıkları ancak çalışmış gibi her ay düzenli gelir elde ettiklerinin altı çizildi.

Şüphelilerin bu eylemleri suç örgütü kapsamında işledikleri hususunda kuvvetli suç şüphelinin varlığının bulunması üzerine şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildiği ve operasyonun gerçekleştirildiği aktarıldı.

'KILIÇ KURDU, DUMAN DEVAM ETTİRDİ'

Erhan Kılıç'ın kurduğu ve Mahmut Zengin'in önemli rol olduğu bu suç yapılanmasının, Görkem Duman döneminde de faaliyetlerine devam ettiği vurgulandı. Bahse konu örgüt yapılanmasının Zengin'in yürüttüğü faaliyetlerin yanı sıra belediyede işlenen diğer suç konularına da yetkili şahısların dahili ile devam ettiği vurgulandı. Çağdaş Kaya'nın Buca CHP İlçe Başkanı olmasıyla örgüt yapılanmasının başına geçtiği ve diğer tüm şahısları yönlendirdiği belirtildi. Kaya'nın siyasi ve şahsi gücünü kullanarak örgüt faaliyetlerini kontrolü altına aldığının değerlendirildiği kaydedildi.

'SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA BİR ARAYA GELDİLER'

Şüphelilerin tümünün aynı anda ortak hareket etmesi ile oluşturulan yapı içerisinde birlikte hareket ettikleri, aynı amaç doğrultusunda suça iştirak ettikleri ve bir örgüt yapısında gerçekleştirdikleri belirtildi. Şüpheliler arasında çıkar ilişkisinin bulunduğu, suç işlemek amacıyla bir araya geldikleri ve bir hiyerarşik yapı oluşturduklarının değerlendirildiği vurgulandı.

Önceki dönem Belediye Başkanı Erhan Kılıç 'Rüşvet alma' ve 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', eski CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Zimmet' ve 'Rüşvet alma', Belediye Başkanı Görkem Duman'ın 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Rüşvet almak' ve 'Zimmet' suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği öğrenildi.

Tolga TAHÇI/İZMİR,

Kaynak: DHA

Buca Belediyesi, Yerel Yönetim, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buca Belediyesi'nde Yolsuzluk Operasyonu - Son Dakika

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