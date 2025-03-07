Buca Belediyesi'nden 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne Özel Kampanya

(İZMİR) - Buca Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında da "Sen Yeter ki İste" temasıyla iletişim kampanyası başlattı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, kadın emeğine vurgu yapan açık hava, sosyal medya görselleri ve kısa filmle toplumda farkındalık yaratmayı amaçladıklarını söyledi.

Buca Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadın emeğine dikkati çekmek ve kadının hayatın her alanında güçlü şekilde var olabileceğine vurgu yapmak için "Sen Yeter ki İste" temasıyla iletişim kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında, ilçenin çeşitli noktalarına asılan reklam panolarında, sosyal medya paylaşımlarında ve kısa filmde Buca'nın güçlü kadınlarına yer verildi.

Duman: "Farkındalık yaratmayı amaçladık"

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, kampanya ile toplumda farkındalık yaratmayı amaçladıklarını belirterek, "Kadınların emeği, alın teri ve mücadelesi, toplumun her alanında daha adil bir geleceğin teminatıdır. Gerek evinde, gerek bir iş kolunda çalışsın, kadın emeği toplumda daha çok görünür kılınmalıdır. Güçlü, adil ve özgür bir toplumun inşası kadın emeği ile mümkün olacaktır" diye konuştu.

Temel: "Ben yapamam demeyin"

Buca Belediyesi'nin hazırladığı kampanyada yer alan ve sanayide araç turbosu revizyon tamiri yapan Ceylan Temel, kadınlara her alanda ihtiyaç olduğunu ifade ederek, "Başlangıçta 'bir kadın turbodan ne anlar, araçtan ne anlar' lafları işitiyordum. Ancak bugün bu düşünceleri değişti. Çalışmalarım ile insanlara güven verdim. Kadınlar ben yapamam demesinler. Kadın isterse her şey yapabilir" şeklinde konuştu.

Kıran: "Kadın her işin üstesinden gelir"

Eşi öldükten sonra eşinin atölyesini kapatmayıp işini sürdüren ve mangal ızgara teli üretimini yapan Deniz Kıran, "Bu işi başardığımızda utanan çok insan oldu" diye konuşurken kendisiyle aynı işi sürdüren eşinin kardeşi Aliye Akyıldız, "Kadınlar kendilerine inandıkları sürece her işin üstesinden gelirler" dedi.

Akın: "Kadınların korkmasına hiç gerek yok"

Oto tamir ve bakım işinde çalışan Şifa Akın, mesleğine araçlarda hasar tespiti yaparak başladığını sonra mekaniğe geçtiğini dile getirerek, "Bayan müşterilerimiz gelince bir bayanla çalışmanın rahatlığını yaşıyorlar. Biz kadınların korkmasına hiç gerek yok. Güçlüyüz. Ayaklarımızın üzerinde kendi başımıza durabiliriz" diye konuştu.

Garip: "Mesleklerin cinsiyeti yok"

Otomotiv mekanik teknisyeni olarak çalışan Meryem Garip, kadınların yapamayacağı hiçbir şey olmayacağını düşündüğünü söyleyerek, "Mesleklerin cinsiyeti yoktur, herkes her mesleği yapabilir" dedi.

Dursun: "Kabuğunuzdan çıkın"

Oto döşeme ve dikim işi yapan Latife Dursun, çevresinin yaptığı işe zamanla alıştığını belirterek, "Zamanla alıştılar, alıştırdık. Bir toplumda bizler aileyiz, kardeşiz… Çalışmak zorundayız, kadınlar da emeğinin karşılığını almalı. Kadınlar cesur olsunlar, kabuklarından çıksınlar" diye konuştu.

Duman: "Kadınlar her işi yapabilir"

Sanayide çalışan, araçlarda rot balans ayarı işi yapan Sibel Duman, mesleğinin insanlara değişik geldiğini ancak zamanla alıştıklarını ifade ederek, "Artık 'Sibel hanım iyi yapıyor, siz yapın' diyorlar. Kadınlar güçlüdürler ve her işi yapabilirler" dedi.

Böckün: "Kadınlar hayal etsinler ve çok çalışsınlar"

Çay ocağı ve lokanta işleten Mukaddes Böckün, işine borç alarak başladığını söyleyerek, "'Yapamaz, bırakıp gider' diyorlardı. Ama şimdi 'Abla helal olsun' diyorlar. Kadınlar hayal etsinler ve çok çalışsınlar" şeklinde konuştu.

Karagülle: "Olumlu tepkiler alıyoruz"

Sanayide esnaf lokantası işleten anne Esme Pekin ve kızı İlkay Karagülle, ailelerinin kendilerini desteklediklerini anlatarak, bulundukları çevrede olumlu tepkiler aldıklarını söyledi. İlkay Karagülle, "Tüm emekçi kadınların, bir yerlerde başarıları görünmemiş kadınlarımızın da emekçi kadınlar gününü kutluyorum" dedi.

Diker: "Kendimle gurur duyuyorum"

Söğüşçü dükkanı işleten Özlem Diker, "Kendimle gurur duyuyorum. Kadınların yapamayacağı şey yoktur" diye konuştu.

Sarıçam: "Bir kadının altın bileziği olmalı"

Ev tekstil ve çeyiz tasarım işi yapan Figen Sarıçam 15 yıldır mesleğini yaptığını söyleyerek, "Bir kız çocuğu büyüttüm. Kızım yanımda, bir kadının ayaklarının üstüne basması gerektiğini öğrendi. Ne olursa olsun bir kadının elinde altın bileziği olmalıdır" dedi.