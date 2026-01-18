Bucalı Öğrenciler, Meslekleri Tanıyarak Öğreniyor

(İZMİR) - Buca Belediyesi, Çınar Anaokulları'nda hayata geçirdiği "Mesleki Farkındalık Eğitimleri" ile çocukların hayal dünyasında yeni pencereler açıyor. Minik öğrenciler, her hafta farklı bir mesleği oyunlar ve uygulamalı etkinlikler eşliğinde tanıyarak öğreniyor.

Buca Belediyesi Çınar Anaokulları; Betontaş, Vali Rahmi Bey ve Çamlıkule şubelerinde yürütülen eğitimlerle çocukları geleceğe hazırlıyor. Anaokullarının Mesleki Farkındalık Eğitimleri kapsamında doktorluk, mühendislik, itfaiyecilik, astronotluk gibi pek çok meslek, çocukların yaş grubuna uygun materyallerle interaktif biçimde anlatılıyor. Eğitimlerde sadece dinleyici olarak kalmayan çocuklar kimi zaman cübbe giyip avukat, kimi zaman stetoskop takıp doktor oluyor. Minikler hem eğleniyor hem de meslekleri deneyimleyerek öğreniyor.

"Mesleki Farkındalık Eğitimleri"nin bu haftaki konusu ise gazetecilik oldu. Buca Belediyesi Basın Müdürlüğü çalışanlarının gerçekleştirdiği etkinlikte, kendi basın kartlarını takan çocuklar, röportaj yaparak muhabirliği deneyimledi. Sorularını cesaretle soran minikler, haberin nasıl ortaya çıktığını uygulamalı olarak öğrenmenin heyecanını yaşadı.