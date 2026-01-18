Bucalı Öğrenciler, Meslekleri Tanıyarak Öğreniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bucalı Öğrenciler, Meslekleri Tanıyarak Öğreniyor

18.01.2026 09:46  Güncelleme: 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Buca Belediyesi, Çınar Anaokulları'nda gerçekleştirdiği 'Mesleki Farkındalık Eğitimleri' ile çocuklara farklı meslekleri tanıtıyor. Öğrenciler, oyunlar ve uygulamalı etkinliklerle meslekleri deneyimleyerek öğreniyor.

(İZMİR) - Buca Belediyesi, Çınar Anaokulları'nda hayata geçirdiği "Mesleki Farkındalık Eğitimleri" ile çocukların hayal dünyasında yeni pencereler açıyor. Minik öğrenciler, her hafta farklı bir mesleği oyunlar ve uygulamalı etkinlikler eşliğinde tanıyarak öğreniyor.

Buca Belediyesi Çınar Anaokulları; Betontaş, Vali Rahmi Bey ve Çamlıkule şubelerinde yürütülen eğitimlerle çocukları geleceğe hazırlıyor. Anaokullarının Mesleki Farkındalık Eğitimleri kapsamında doktorluk, mühendislik, itfaiyecilik, astronotluk gibi pek çok meslek, çocukların yaş grubuna uygun materyallerle interaktif biçimde anlatılıyor. Eğitimlerde sadece dinleyici olarak kalmayan çocuklar kimi zaman cübbe giyip avukat, kimi zaman stetoskop takıp doktor oluyor. Minikler hem eğleniyor hem de meslekleri deneyimleyerek öğreniyor.

"Mesleki Farkındalık Eğitimleri"nin bu haftaki konusu ise gazetecilik oldu. Buca Belediyesi Basın Müdürlüğü çalışanlarının gerçekleştirdiği etkinlikte, kendi basın kartlarını takan çocuklar, röportaj yaparak muhabirliği deneyimledi. Sorularını cesaretle soran minikler, haberin nasıl ortaya çıktığını uygulamalı olarak öğrenmenin heyecanını yaşadı.

Kaynak: ANKA

Buca Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Güncel, Çınar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bucalı Öğrenciler, Meslekleri Tanıyarak Öğreniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tan Sağtürk görevden alındı Tan Sağtürk görevden alındı
Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi
YPG’nin çekilme açıklaması Suriye’de sevinçle karşılandı YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı
Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi
İran’daki protestolarda ölü sayısı 3 bin 90’a yükseldi İran'daki protestolarda ölü sayısı 3 bin 90'a yükseldi
Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu Türkiye’yi Hakan Fidan temsil edecek Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu! Türkiye'yi Hakan Fidan temsil edecek

11:02
“Dolandırıldım“ diyen Musk’tan OpenAI ve Microsoft’a 134 milyar dolarlık dava
"Dolandırıldım" diyen Musk'tan OpenAI ve Microsoft'a 134 milyar dolarlık dava
10:38
Öcalan’dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
10:38
Hazal Kaya, Meryem Uzerli’yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın
Hazal Kaya, Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın!
10:14
https:www.haberler.comhaberlermenzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi
https://www.haberler.com/haberler/menzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi/
09:51
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
09:43
Tuba Büyüküstün’ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
Tuba Büyüküstün'ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 11:52:18. #7.11#
SON DAKİKA: Bucalı Öğrenciler, Meslekleri Tanıyarak Öğreniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.