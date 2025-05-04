Buca Belediyesi'nden Çocuklara Tarım Eğitimi

(İZMİR) - Buca Belediyesi, ilçede Köy Enstitüleri ruhunu yeniden yeşertmek amacıyla yaşama geçirdiği Kızılçullu Tarım Okulu ve Yerel Tohum Merkezi'nde yedi ayda 850 öğrenciye tarım eğitimi verdi. Mayıs ayında verilecek eğitimlerle bu rakamın bin 500'e çıkması planlanıyor.

Buca Belediyesi, ilçenin tarım kültürünü yeniden canlandırmak adına hizmete açtığı Kızılçullu Tarım Okulu ve Yerel Tohum Merkezi'nde okul öncesi çocuklara tarımsal üretim alanında eğitimler veriyor. Doğayı, toprağı ve tarımı sevdirmek amacıyla verilen eğitimlerde çocuklara, tohum nedir, sebzeler nasıl oluşur ve ağaçlar nasıl meyve verir gibi konularda uygulamalı bilgiler aktarılıyor. Tarım Okulu'nda geçtiğimiz ekim ayından bu yana 4-5-6 yaş grubunda 850 öğrenciye eğitim verilirken mayıs ayında verilecek eğitimlerle birlikte bu rakamın bin 500'e çıkması planlanıyor.

Duman: "Toprakla tanışsınlar, doğayı sevsinler istiyoruz"

İlçenin çocuklarında tarım ve doğa konularında farkındalık yaratmayı hedeflediklerini söyleyen Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Buca Belediyesi olarak ilçemizin geçmişi için çok değerli olan tarımsal üretimin yeniden canlandırılması amacıyla çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımıza verdiğimiz eğitimler bu çalışmalarımızın değerli bir kısmı. Çocuklarımızın, besinlerin nasıl, hangi ortamda yetiştiğini görmesini istiyoruz. Toprakla tanışsınlar, doğayı sevsinler istiyoruz" diye konuştu.

Görgün: "Amacımız çocuklarımıza tarımı sevdirmek ve onları tarımla buluşturma"

Buca Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Mustafa Görgün ise Kızılçullu Tarım Okulu ve Yerel Tohum Merkezi'ni açarken Köy Enstitüleri'nden ilham aldıklarına değinerek, "Burada amacımız çocuklarımıza tarımı sevdirmek ve onları tarımla buluşturmak. Bugüne kadar burada 850 çocuğumuzu misafir ettik. Mayıs sonuna kadar bin 500 öğrencimize eğitim vermeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda burada çiftçilerimize de eğitimler veriyoruz. Üniversiteden hocalarımız, enstitüden hocalarımız ve kendi uzman kadromuz ile üretimi artırmak adına gübreleme, budama, ilaçlama eğitimleri veriyoruz. Sadece çiftçilerimize değil çiftçiliğe merakı olan vatandaşlarımıza da gerekli bilgileri veriyoruz" dedi. Topraksız tarım uygulaması yaptıkları 2 bin metrekarelik serada da öğrencileri ağırladıklarını belirten Mustafa Görgün, çocukların tohumdan sofraya üretim süreçlerini görmelerini sağladıklarını sözlerine ekledi.

Çocuklar tohum ekimi yapıyor

Tarım Okulu'ndaki eğitimlerde, çocukların dersleri daha verimli dinlemesi adına sunumlar çeşitli görsellerle ve destekleyici çizgi filmlerle zenginleştiriliyor. Ardından bahçede tohum ekim etkinliği gerçekleştiriliyor. Bu etkinlikte her çocuğa minik bir saksı toprak verilerek eğitmenler eşliğinde tohumu toprağa ekmeleri sağlanıyor. Böylelikle, çocukların minik çapa, tırmık ve kürek kullanarak toprakla temasları sağlanıyor.