Buca Belediyesi'nden Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri - Son Dakika
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Buca Belediyesi'nden Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri

Buca Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılı için bir dizi etkinlik düzenleyecek. Belediye Başkanı Görkem Duman, tüm vatandaşları bu büyük coşkuya ortak olmaya davet etti.

23.10.2024 10:11  Güncelleme: 10:32
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(İZMİR) - Buca Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılı kutlamaları çerçevesinde ilçede bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapacak. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Cumhuriyet kazanımlarının ne değerli olduğunu her gün bir kez daha anladığımız şu günlerde, tüm bunlara sahip çıkmak, gelecek nesillere aktarmak, milli birliktelik duygusunu çoğaltmak için tüm vatandaşlarımızı en büyük bayramımızı kutlamaya davet ediyorum" dedi.

Buca Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılını kutlamaya hazırlanıyor. 26 Ekim Cumartesi günü Buca Belediyesi Cumhuriyet Yürüyüşü ile başlayacak etkinlikler, 29 Ekim Salı günü Işılay Saygın Meydanı'nda düzenlenecek Sevcan Orhan konseri ile sona erecek. Cumhuriyetin 101. yılına yakışır bir kutlama programı hazırladıklarını belirten Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, tüm Bucalıları bu büyük coşkuya ortak olmaya davet etti.

101. yılda 101 efe gösterisi

Kent merkezindeki kutlamalar, 29 Ekim Salı günü Buca Belediyesi önünde saat 20.15'te "101.Yılda 101 Efe" gösterisi ile başlayacak. Ardından meşaleler ve bayraklar eşliğinde gerçekleştirilecek kortej yürüyüşü Işılay Saygın Meydanı'nda son bulacak. Buradaki kutlamalar ise saat 21.00'de Türk halk müziğinin güzel sesli yorumcusu Sevcan Orhan konseriyle devam edecek.

"Cumhuriyet Yürüyüşü" gerçekleştirilecek

Öte yandan, 26 Ekim Cumartesi günü Buca Belediyesi, Keşif Dağcılık, Buca Atak Dağcılık ve spor kulüpleri iş birliği ile 8 km'lik bir güzergahtan oluşan "Buca Belediyesi Cumhuriyet Yürüyüşü" gerçekleştirilecek. Manavur Deresi civarında yapılacak yürüyüşe katılmak isteyenler için sabah saat 09.00'da Buca Belediyesi önünden araç kaldırılacak. Etkinliğe katılmak isteyenlerin, https://forms.gle/dXb4keFuVsaiuVFL6 adresinde yayınlanan formu doldurmaları gerektiği belirtildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Buca Belediyesi'nden Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri - Son Dakika

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