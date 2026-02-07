Buca'da 6 Şubat Depremlerinde Yaşamını Yitirenler Anıldı

(İZMİR) - Buca Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında, depremden etkilenen her il adına bir fidanı toprakla buluşturdu. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Bugün diktiğimiz her fidan, hem kaybettiklerimizin anısı hem de geleceğe olan umudumuzdur"dedi.

Buca Belediyesi, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yıl dönümünde, depremde hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla anma programı düzenledi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Buca'da yaşayan depremzede aileleri makamında ağırladı. Duygusal anların yaşandığı buluşmanın ardından, depremde hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak için Fırat Mahallesi'nde bulunan 6 Şubat Parkı'nda fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Fidan dikim törenine Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın yanı sıra depremzede aileler, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, Buca Belediyesi Arama Kurtarma Birimi (BUCAKUT) üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte, depremden etkilenen her il adına bir fidan toprakla buluşturuldu. Anma programı, parka karanfiller bırakılmasıyla sona erdi.

"Takvimler değişse de yaşadığımız acı hala çok taze"

Anma programında konuşan Başkan Görkem Duman, 6 Şubat'ta yaşanan büyük acının unutulmadığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Takvimler değişse de yaşadığımız acı hala çok taze. Kaybettiklerimizi unutmamak, onların hatırasını yaşatmak hepimizin sorumluluğu... Bugün diktiğimiz her fidan, hem kaybettiklerimizin anısı hem de geleceğe olan umudumuzdur. O zor günlerde nasıl tek yürek olduysak, bugün de aynı dayanışma bilinciyle buradayız. Hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır diliyorum."