Buca'da 6 Şubat Depremlerinde Yaşamını Yitirenler Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Buca'da 6 Şubat Depremlerinde Yaşamını Yitirenler Anıldı

07.02.2026 10:04  Güncelleme: 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Buca Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümünde depremzede ailelerle bir araya gelerek her il adına bir fidan dikim etkinliği düzenledi. Başkan Görkem Duman, bu fidanların kaybettiklerin anısı ve geleceğe olan umut olduğunu belirtti.

(İZMİR) - Buca Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında, depremden etkilenen her il adına bir fidanı toprakla buluşturdu. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Bugün diktiğimiz her fidan, hem kaybettiklerimizin anısı hem de geleceğe olan umudumuzdur"dedi.

Buca Belediyesi, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yıl dönümünde, depremde hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla anma programı düzenledi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Buca'da yaşayan depremzede aileleri makamında ağırladı. Duygusal anların yaşandığı buluşmanın ardından, depremde hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak için Fırat Mahallesi'nde bulunan 6 Şubat Parkı'nda fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Fidan dikim törenine Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın yanı sıra depremzede aileler, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, Buca Belediyesi Arama Kurtarma Birimi (BUCAKUT) üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte, depremden etkilenen her il adına bir fidan toprakla buluşturuldu. Anma programı, parka karanfiller bırakılmasıyla sona erdi.

"Takvimler değişse de yaşadığımız acı hala çok taze"

Anma programında konuşan Başkan Görkem Duman, 6 Şubat'ta yaşanan büyük acının unutulmadığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Takvimler değişse de yaşadığımız acı hala çok taze. Kaybettiklerimizi unutmamak, onların hatırasını yaşatmak hepimizin sorumluluğu... Bugün diktiğimiz her fidan, hem kaybettiklerimizin anısı hem de geleceğe olan umudumuzdur. O zor günlerde nasıl tek yürek olduysak, bugün de aynı dayanışma bilinciyle buradayız. Hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır diliyorum."

Kaynak: ANKA

Buca Belediyesi, Yerel Haberler, Görkem Duman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buca'da 6 Şubat Depremlerinde Yaşamını Yitirenler Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Nişanlım depremde öldü“ deyip vurgun yapan fenomene mahkeme cezayı kesti "Nişanlım depremde öldü" deyip vurgun yapan fenomene mahkeme cezayı kesti
ABB, Danıştay’ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti ABB, Danıştay'ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
Harita güncellendi: İşte Türkiye’nin en fakir 5 ilçesi Harita güncellendi: İşte Türkiye'nin en fakir 5 ilçesi
Gözler müzakere masasında, eller tetikte İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
Komşuları haber alamayınca eve girildi Çürümüş halde ölü bulundu Komşuları haber alamayınca eve girildi! Çürümüş halde ölü bulundu
26 ilde memurlara ’’Hangi partiye oy verirsiniz’’ diye soruldu, sonuç hayli enteresan 26 ilde memurlara ''Hangi partiye oy verirsiniz?'' diye soruldu, sonuç hayli enteresan

12:47
Gerçekler ortaya çıktı İşte Jhon Duran’ın Fener’den neden yollandığı
Gerçekler ortaya çıktı! İşte Jhon Duran'ın Fener'den neden yollandığı
12:26
Galatasaray’da tepki çeken ayrılık Taraftar çıldırdı
Galatasaray'da tepki çeken ayrılık! Taraftar çıldırdı
12:00
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet’ten tepki çeken paylaşım Silmek zorunda kaldı
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet'ten tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldı
11:55
İki kız kardeşin öldüğü kazada korkunç şüphe Ölüme terk edip kaçmışlar
İki kız kardeşin öldüğü kazada korkunç şüphe! Ölüme terk edip kaçmışlar
11:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir İşte konuşulan rakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir! İşte konuşulan rakam
11:00
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 12:54:08. #7.11#
SON DAKİKA: Buca'da 6 Şubat Depremlerinde Yaşamını Yitirenler Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.