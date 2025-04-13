Buca Belediyesi'nden 'Geleceğin Liderlerini Yetiştiren Anne Baba Olmak' Semineri

(İZMİR) - Buca Belediyesi, Radikal Eğitim Kurumları iş birliğiyle "Geleceğin Liderlerini Yetiştiren Anne Baba Olmak" semineri düzenledi. Seminerde, çocuklarda 21. yüzyıl becerilerini geliştirme konusu masaya yatırıldı.

Buca Belediyesi'nin Radikal Eğitim Kurumları iş birliğiyle düzenlediği "Geleceğin Liderlerini Yetiştiren Anne Baba Olmak" semineri Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Uzman Psikolojik Danışman Utku Nefesoğlu'nun konuşmacı olarak yer aldığı seminerde, katılımcı ebeveynlere çocuklarda 21. yüzyıl becerilerini geliştirmeye yönelik değerli bilgiler verildi. 21. yüzyıl becerilerini iletişim, takım çalışması, yaratıcılık ve problem çözme olarak tanımlayan Utku Nefesoğlu, her bir başlığı örneklerle açıkladı.

İnteraktif şekilde ilerleyen seminerde anne baba olarak çocuklara nasihat vermekten ziyade rol model olmak gerektiğini ifade eden Utku Nefesoğlu, "Öğrenme hevesi anne babadan çocuklara bulaşıyor. Anne baba olarak rol model olmak çok önemli. Çocukla kurulan iletişim çok önemli. Kurulan iletişimin yüzde kaçında anne baba olarak siz konuşuyorsunuz? Bu sorgulanmalı. Lider çocuk demek, kendi direksiyonunda olan çocuk demektir. Ancak sorumluluk birden verilmemeli çocuğa, yaşına uygun sorumluluk verilmelidir. Anne babanın yeteri kadar psikolojik alt yapısı olmayınca sınırsızlığı liderlik sanıyor. Yalnızca öz güven yeterli değil. Birey, fikrini açıklarken 'Ben bu konuda şöyle düşünüyorum' demeli. İletişimde doğru üslup çok önemli" diye konuştu.