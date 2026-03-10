Buca'da Gençler İçin Ücretsiz Yapay Zeka Eğitimi Başlıyor

(İZMİR) - Buca Belediyesi, gençlerin dijital dünyadaki yetkinliklerini artırmak amacıyla ücretsiz yapay zeka eğitimi düzenliyor. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Amacımız, Buca'daki her gencin teknolojiyi yakından tanıması ve hayatının her alanında aktif bir şekilde kullanabilmesi" dedi.

Buca Belediyesi ve Habitat iş birliğiyle gerçekleştirilecek "EMPOWER ME: Üretken Yapay Zeka Araçları Eğitimi" ile gençler, üretken yapay zeka teknolojilerini yakından tanıma fırsatı bulacak. 15-30 yaş arası tüm gençlerin katılımına açık olan programda katılımcılara üretken yapay zekanın temel çalışma mantığı, yapay zeka ile metin ve görsel içerik üretimi, etkili komut yazma teknikleri (prompt mühendisliği), günlük yaşam ve iş süreçlerinde verimlilik sağlayan uygulamalar ile yapay zekanın etik kullanımı gibi başlıklarda eğitim verilecek.

Gençlerin dijital yetkinliklerini artırmayı öncelikli hedeflerinden biri olarak gördüklerini belirten Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, "Gençlerimizi geleceğin teknolojilerine hazırlamak, onları sadece tüketici değil, üretici ve yönlendirici bireyler haline getirmek istiyoruz. 'EMPOWER ME: Üretken Yapay Zeka Araçları Eğitimi' ile gençlerimiz, yapay zeka dünyasını sadece izlemenin ötesinde yönetmeyi öğreniyor, dijital çağın gerektirdiği becerileri kazanıyor. Amacımız, Buca'daki her gencin teknolojiyi yakından tanıması ve hayatının her alanında aktif bir şekilde kullanabilmesi" diye konuştu.

Buca Belediyesi Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Merkezi'nde 11 Mart Çarşamba günü 15.00–17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek eğitime son başvuru tarihi bugün olarak açıklandı. Eğitime katılmak isteyenler 0 232 439 10 10 numaralı telefonun 3353 veya 3354 dahili hatlarını arayarak başvuruda bulunabilecek. Başvurular ayrıca Buca Belediyesi Çamlıkule Ek Hizmet Binası'nda bulunan Buca Belediyesi Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Merkezi'nden de yapılabilecek.