Bucalı Çocuklara Sıfır Atık Eğitimi

22.02.2026 11:05  Güncelleme: 13:34
Buca Belediyesi, ilkokul öğrencilerine 'İklim Değişikliği ve Sıfır Atık' eğitimleri veriyor. Bu eğitimler sayesinde çocuklar, çevre bilincini erken yaşta kazanarak sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları ediniyor.

(İZMİR) - Buca Belediyesi, sürdürülebilir bir gelecek için ilkokul öğrencilerine "İklim Değişikliği ve Sıfır Atık" eğitimleri veriyor. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Buca'da başlattığımız bu eğitim seferberliğiyle, evlatlarımıza sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları kazandırıyoruz" dedi.

Buca Belediyesi'nin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladığı protokol kapsamında ilçedeki ilkokullarda düzenlediği "İklim Değişikliği ve Sıfır Atık" eğitimleri son olarak Gaziler Mahallesi'nde bulunan Akşemsettin İlkokulu'nda gerçekleşti. Eğitimde, minik öğrenciler iklim değişikliğinin nedenleri, doğal kaynakları tasarruflu kullanma yöntemleri ve geri dönüşümün önemi gibi konularda bilgilendirildi. Öğrenciler, evde ve okulda atıkları nasıl ayrıştıracaklarını uygulamalı örneklerle öğrenerek "sıfır atık" yaşam biçimini kavrama şansı buldu.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, yaptığı açıklamada, çevre bilincini erken yaşta aşılamayı hedeflediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Çocuklarımızın çevreye duyarlı, doğayı seven ve koruyan bireyler olarak yetişmesi bizim için her türlü fiziki yatırımdan daha değerli. Buca'da başlattığımız bu eğitim seferberliğiyle, evlatlarımıza sadece bilgi vermiyor, onlara sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları kazandırıyoruz. Bugünün minik elleri, yarının temiz dünyasını inşa edecek. Çevre bilincini ilçemizin her köşesine yaymaya kararlıyız."

Kaynak: ANKA

