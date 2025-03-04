Buca Belediyesi'nden Kadınlar Günü Etkinlikleri - Son Dakika
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Buca Belediyesi'nden Kadınlar Günü Etkinlikleri

Buca Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için 'Vardık, Varız, Var Olacağız' temasıyla bir dizi etkinlik düzenliyor. Etkinlikler, gençlerle güvenli ilişkiler atölyesinden kadın emeği sergisine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

04.03.2025 10:20  Güncelleme: 11:21
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(İZMİR)- Buca Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında "Vardık, Varız, Var Olacağız" sloganıyla program hazırladı. Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, "Kadınların hayatın her alanında hak ettiği yeri alması için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Buca Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü çerçevesinde çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak. "Vardık, Varız, Var Olacağız!" sloganıyla duyurulan etkinliklerin ilki 5 Mart Çarşamba günü saat 14.00'te Tarık Akan Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Etkinlikte, avukat Zeynep İlayda Karadağ ve sosyolog Dr. Sıla Aydemir Korkmaz, 18-26 yaş arası kadınlarla "Gençlerle Güvenli İlişkiler ve Flört Şiddeti" başlıklı atölye çalışması yapacak. Atölyede, gençler arasındaki flört ilişkilerinde sevginin tanımı, güvensiz ve şiddet içeren bir ilişkinin göstergeleri ve şiddet türleri konuşulup tartışılacak. 6 Mart Perşembe günü de Kadın Aktivite Merkezi'nde "Kadın Emeği Sergisi" düzenlenecek.

Etkinlikler, 7 Mart Cuma günü saat 14.00'te Buca Belediyesi önünde oluşturulacak Kadınların Birlik Çemberi ile devam edecek. Burada, girişimci kadınlar katılımcılara kendi hayat hikayelerini anlatacak. 8 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de ise Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Konferans Salonu'nda Mavi Düşler Tiyatrosu tarafından "İnsanca Kadın Sesleri" isimli teatral müzik dinletisi sunulacak.

"Var gücümüzle çalışacağız"

Etkinliklere tüm hemşehrilerini beklediklerini belirten Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Kadınların emeği, alın teri ve mücadelesi, toplumun her alanında daha adil bir geleceğin teminatıdır. Buca'da kadınların daha güçlü olması, sosyal ve ekonomik hayatta hak ettikleri yeri alması için çalışıyor, projeler üretiyoruz. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında düzenleyeceğimiz etkinliklerle hem kadınların sesini daha gür duyuracağız hem de onların emeğine ve mücadelesine saygımızı bir kez daha göstereceğiz. Kadınların özgürce, eşit haklarla ve güven içinde yaşadığı bir dünya hayal değil. Buca'da bu geleceği kurmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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