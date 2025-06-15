Buca Belediyesi'nden LGS Destek İkramı

(İZMİR) - Buca Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giren öğrenciler ve ailelerine destek olmak amacıyla çay, su, limonata, atıştırmalık ikramında bulundu. Sınava giren tüm öğrencilere başarılar dileyen Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Eğitim aileler için oldukça meşakkatli ve uzun bir yolculuk. Buca Belediyesi olarak bu yolculukta onları yalnız bırakmayacağımıza söz veriyoruz" dedi.

Buca Belediyesi, LGS sınavı boyunca da öğrenciler ve ailelerini yalnız bırakmadı. Mobil İkram Aracı ile sınavın gerçekleştiği okul önlerine giden Buca Belediyesi, ailelere ve öğrencilere sınav süresince su, çay, kahve, atıştırmalık gibi çeşitli ikramlarda bulundu.

Çocuklarını okul dışında beklemek durumunda kalan aileler için okul önlerine sandalye ve gölgelikler konuldu. Kendileri için oldukça özel ve önemli olan bir anda Buca Belediyesi'ni yanlarında görmekten mutluluk duyduklarını ifade eden aileler, Belediye Başkanı Görkem Duman'a teşekkür ettiler.

"Onları yalnız bırakmayacağımıza söz veriyoruz"

Sınava giren tüm öğrencilere başarılar dileyen Buca Belediye Başkanı Duman, "Sınav süreci uzun bir maraton. Biliyoruz ki bu dönemde hem öğrenciler hem aileleri oldukça yoruldular. Dilerim tüm öğrenci kardeşlerim hayallerindeki okullara yerleşirler. Eğitim, aileler için oldukça meşakkatli ve uzun bir yolculuk. Buca Belediyesi olarak bu yolculukta onları yalnız bırakmayacağımıza söz veriyoruz" diye konuştu.