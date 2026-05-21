Buca Belediyesi'nden ücretsiz ödüllü deneme sınavı

(İZMİR) - Buca Belediyesi'nin yaklaşık 20 bin öğrenciye ücretsiz eğitim imkanı sunduğu Dijital Dershane platformu, LGS ve YKS adayları için çevrim içi ödüllü deneme sınavları başlatıyor. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Başarıya giden yolda gençlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Buca Belediyesi, üniversite ve lise giriş sınavlarına hazırlanan öğrenciler için önemli bir eğitim desteğini daha hayata geçiriyor. Belediye tarafından yürütülen Dijital Dershane Projesi kapsamında, YKS ve LGS'ye hazırlanan öğrenciler için ücretsiz çevrim içi ödüllü deneme sınavları düzenlenecek. Öğrenciler hem gerçek sınav deneyimi yaşayacak hem de Türkiye genelinde başarı sıralamalarını görme fırsatı yakalayacak.

"EĞİTİM DESTEĞİNİ BÜYÜTMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, şunları söyledi:

"Gençlerimizin hayallerine ulaşabilmesi için onların yanında olmak bizim en önemli sorumluluklarımızdan biri. Ekonomik koşulların giderek zorlaştığı bir dönemde eğitim desteğini büyütmeye devam ediyoruz. Dijital Dershane Projemiz kapsamında gerçekleştireceğimiz ücretsiz çevrim içi deneme sınavlarıyla öğrencilerimizin hem eksiklerini görmelerini hem de gerçek sınav atmosferini deneyimlemelerini amaçlıyoruz. Tüm gençlerimize şimdiden başarılar diliyorum."

BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Gerçek sınav formatına uygun olarak hazırlanan denemeler, güncel müfredat ve kazanımlar doğrultusunda uygulanacak. Öğrenciler sınavlara 23-24 Mayıs 2026 tarihlerinde gün boyunca farklı oturum saatlerinde katılabilecek. YKS kapsamında 23 Mayıs Cumartesi günü TYT, 24 Mayıs Pazar günü ise AYT oturumu gerçekleştirilecek. LGS denemeleri ise iki gün boyunca yapılacak. Tüm oturumlar 10.00, 13.00, 16.00 ve 19.00 saatlerinde gerçekleştirilecek. Deneme sınavlarında dereceye giren öğrenciler çeşitli ödüllerin de sahibi olacak. LGS'de ilk üç öğrenciye LGS soru bankası seti, YKS'de ilk altı öğrenciye ise YKS soru bankası seti armağan edilecek. Sınavlara katılımın tamamen ücretsiz olduğu belirtilirken başvuru ve katılım işlemlerinin https://sinav.dijitalegitim.net/buca adresi üzerinden yapılabileceği ifade edildi.