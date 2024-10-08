Buca Belediyesi\'nden Roman vatandaşlara destek projeleri

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(İZMİR)- 'Herkese eşit hizmet' ilkesiyle çalışmalarını sürdüren Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Roman vatandaşların ekonomik ve sosyal yaşama daha fazla katılabilmelerinin önünü açacak projeleri hayata geçireceklerini söyledi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Avrasya Roman Akademik Ağı Başkanı Orhan Galjus ile birlikte Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Göksu Mahallesi'nde eğitime ve sosyal hayata büyük katkı sunan Buca Belediyesi Cemal Yetginer Etüt Meslek ve Sanat Atölyesi'ni ziyaret etti.

"Çalışmanın odağında kadınlar ve çocuklar var"

Buca'nın renkli kimliklerinden Roman vatandaşların ekonomik ve sosyal yaşama daha fazla katılmalarını teşvik edecek projeler üzerinde çalıştıklarını dile getiren Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, şöyle konuştu:

"İlçemizde yaşayan Roman vatandaşlarımızın toplumsal refahını artırmaya yönelik yeni stratejiler geliştiriyoruz. Sosyal, ekonomik ve kültürel sorunlara yönelik somut adımların atıldığı çalışmamızın çıkış noktasını 'eşitlik' kavramı oluşturuyor. Roman vatandaşlarımızın ekonomik, kültürel ve sosyal haklardan, toplumun diğer kesimleri ile aynı oranda faydalanabilmeleri için çaba sarf ediyoruz. Çalışmamızın odağında daha çok kadınlarımız ve çocuklarımız bulunuyor. Kadınlarımızı, sosyal ve ekonomik hayatın içine çekerek, yaşamın her alanında var olmaları için çabalıyoruz. Bu nedenle meslek edindirme kursları başta olmak üzere çeşitli hobi ve sanat kurslarını hayata geçirmeye hazırlanıyoruz."

"Sosyal aidiyet duygusu geliştirilecek"

Proje çerçevesinde Roman çocukların sosyal aidiyet duygularını da geliştirmeyi hedeflediklerini anlatan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın, geldikleri etnik köken ne olursa olsun, yaşadıkları ilçeye olan aidiyet duygusunun filizlenerek kök salması, kentlilik bilincinin oluşması öncelikli amacımız" diye konuştu.