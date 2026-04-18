Buca Belediyesi Ücretsiz Sağlık Taramalarını Sürdürüyor

(İZMİR) - Buca Belediyesi'nin "Köşe Bucak Sağlık" sloganıyla başlattığı ücretsiz sağlık taramaları devam ediyor. Sosyal belediyecilik anlayışını ilçenin her noktasına yaymayı hedeflediklerini ifade eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Akıncılar Mahallesi'ndeki sağlık noktasına giderek hem çalışmaları inceledi hem de tansiyonunu ölçtürdü.

Buca Belediyesi, ilçe sakinlerinin yaşam kalitesini artırmak ve koruyucu sağlık hizmetlerini erişilebilir kılmak amacıyla başlattığı "Köşe Bucak Sağlık" projesine hız kesmeden devam ediyor. Her hafta farklı bir mahalleye konuk olan mobil sağlık ekiplerinin son durağı Akıncılar Mahallesi Muhtarlığı oldu. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte, ücretsiz şeker ve tansiyon ölçümleri gerçekleştirilirken, uzman ekip tarafından vatandaşlara genel sağlık durumuna yönelik bilgilendirmeler yapıldı. Akıncılar Mahallesi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek taleplerini dinledi. Sağlık taramasının önemine dikkat çeken Başkan Görkem Duman, kendisi de sıraya girerek tansiyon ölçümü yaptırdı.

Hayata geçirdikleri projeyle her hafta bir başka mahallede gönüllere dokunduklarını ifade eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Ekonomik şartların hepimizi zorladığı bu dönemde, koruyucu sağlık hizmetlerini ücretsiz ve erişilebilir kılmak boynumuzun borcu. Annelerimizin, babalarımızın, gençlerimizin sağlığı bize emanet. Bizim için en büyük proje, bir hemşehrimizin yüzündeki tebessüm ve huzurdur. Bu anlamda durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Hizmet tüm mahalleleri kapsayacak

Buca Belediyesi ekipleri, 13-17 Nisan tarihleri arasında Akıncılar Mahallesi'nde sabah 09.30 – 12.30 ve öğleden sonra 13.30 – 16.30 saatleri arasında hizmet verecek. Ücretsiz sağlık taramaları, belirlenen program dahilinde Buca'nın tüm mahallelerini tek tek ziyaret ederek vatandaşla buluşacak. Ekiplerin gelecek haftaki durağı ise İnönü Mahallesi olacak.