Buca Belediyesi Soruşturmasında 54 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Buca Belediyesi Soruşturmasında 54 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

05.06.2026 06:36  Güncelleme: 06:49
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İzmir'de Buca Belediyesi ve iştiraklerine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyonda belediye başkanı, eski başkan ve çok sayıda yönetici bulunuyor.

(İZMİR) - Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 Haziran'da İzmir merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında, aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, önceki dönem Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti yöneticileri, belediye iştiraklerinin yöneticileri ve çalışanları ile bazı müteahhitlerin de bulunduğu toplam 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyonda, aralarında Görkem Duman, Erhan Kılıç ve önceki dönem CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın da bulunduğu 54 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında İzmir Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetten adliyeye sevki sırasında CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve gözaltındaki isimlerin yakınları da emniyet binası önündeki bekleyişlerini sürdürerek alkışlarla destek verdi.

Kaynak: ANKA

Buca Belediyesi, Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buca Belediyesi Soruşturmasında 54 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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