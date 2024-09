Buca Belediyesi\'nin arama kurtarma köpekleri İEF\'de gösteri yaptı

Güncel

(İZMİR)- Buca Belediyesi'nin arama kurtarma köpekleri Ramo ve Ateş'in İzmir Enternasyonal Fuarı'nda (İEF) sundukları gösteri konuklardan büyük alkış aldı.

Bu yıl 93. kez kapılarını açan İEF'de yerini alan Buca Belediyesi, her akşam farklı etkinliklerle konuklarını ağırlıyor. Uzun Havuz Belediyeler Sokağı'nda yer alan stantta, Buca Belediyesi Arama Kurtarma Birimi'nin (BUCAKUT) üyesi kurtarma köpekleri Ramo ve Ateş, konuklara gösteri yaptı. Eğitmenler Gökşen Gök ve Tuğba Gök eşliğinde gerçekleştirilen gösteride, can dostları Ramo ve Ateş, çeviklik, yönlendirme ve itaat eğitimleri alanındaki hünerlerini sergiledi. İlgiyle izlenen gösteri, katılımcılara keyifli dakikalar yaşattı. Katılımcılar arasında yer alan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, can dostlarının gösterisini büyük beğeni ile izledi.

"En büyük kurtarıcılarımız"

İktidar tarafından tüm tepkilere rağmen çıkarılan "sokak hayvanları kanununa" atıfta bulunan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Bugün burada bir kez daha can dostlarımızın bizlerin hayatında ne kadar değerli bir yere sahip olduğunu gördük. Hayatımızın önemli bir parçası olan dostlarımız, afet anlarında en büyük kurtarıcılarımız" diye konuştu.

Buca Belediyesi binlerce konuğu ağırladı

Öte yandan, Belediye Başkanı Görkem Duman, bu yıl Uluslararası İzmir Fuarı'nda, kentin tarihi köşklerinden Pembe Köşk diğer adıyla Hacı Davut Fargoh Malikanesi maketinin süslediği stantlarında binlerce konuğu ağırladıklarını söyledi. Buca'nın tanıtımına büyük önem verdiklerini belirten Başkan Görkem Duman, yerel turizmi canlandırmak için çalışmalarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.