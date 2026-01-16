Buca'da "Askıda Yemek" Uygulamasıyla 44 Bin Kişiye Destek - Son Dakika
Buca'da "Askıda Yemek" Uygulamasıyla 44 Bin Kişiye Destek

16.01.2026 10:23  Güncelleme: 11:25
Buca Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek vermek amacıyla başlattığı 'Askıda Yemek' uygulaması, 44 bin 560 yemek bağışı ve 43 bin 904 faydalanıcı ile önemli bir başarı elde etti. Belediye Başkanı Görkem Duman, dayanışma ruhunu yaymayı hedeflediklerini açıkladı.

(İZMİR) - Buca Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak amacıyla Kent Lokantaları'nda hayata geçirdiği "Askıda Yemek" uygulaması çığ gibi büyüyor. Uygulamaya 16 ayda 44 bin 560 adet yemek bağışı yapılırken, 43 bin 904 kişi uygulamadan faydalandı. Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, "İhtiyacı olana kucak açan, öğrencisine sahip çıkan, komşusunu unutmayan her bir hemşehrime yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Buca Belediyesi'nin ilçedeki dayanışma ruhunu her geçen gün daha da büyüten "Askıda Yemek" uygulaması dar gelirli vatandaşlara can suyu olmaya devam ediyor. 2024 yılının eylül ayında hayata geçirilen uygulama kapsamında bugüne kadar 44 bin 560 adet yemek bağışı yapıldı; 43 bin 904 kişi de bu uygulamadan faydalandı.

Buca halkının "Askıda Yemek" projesine sahip çıktığını ve bu iyilik hareketini kesintisiz bir sistem haline getirdiğini ifade eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, şunları söyledi:

"Geçen süre zarfında hayırsever hemşehrilerimizin desteğiyle binlerce öğünü ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla, emeklilerimizle ve öğrenci kardeşlerimizle paylaştık. Kent Lokantalarımızda sadece karın doyurmadık; öğrencinin sınav sabahındaki kaygısını, emeklimizin ay sonu telaşını bir nebze de olsa hafiflettik. Buca'nın o meşhur dayanışma ruhu, Kent Lokantalarımızın buharı tüten tencerelerinde hayat buldu. İhtiyacı olana kucak açan, öğrencisine sahip çıkan, komşusunu unutmayan her bir hemşehrime yürekten teşekkür ediyorum. Askıda Yemek uygulamamız, daha da büyüyerek ve güçlenerek devam edecek. Hedefimiz, bu dayanışma kültürünü ilçemizin her noktasına yaymak."

Uygulamaya katkı sunmak isteyen vatandaşlar, 0 232 260 60 60 numaralı telefon üzerinden Belediyenin iştiraki Üzüm Kent İmar Şirketi'ni arayarak IBAN adresine para transferi ile bağış yapabiliyor. Buca Belediyesi, bağış için bir de "kart sistemi" oluşturdu. Buna göre, bağışta bulunmak isteyen vatandaşlar kasaya giderek "Bağış Kartı" satın alıp bu kartları çevrelerindeki ihtiyaç sahibi kişilere dağıtabiliyor ya da aldıkları kartları kasada bırakarak ihtiyaç sahiplerinin uygulamadan faydalanmasını sağlıyor. Ayrıca kasada ödeme yolu ile de bağış alınıyor.

Kaynak: ANKA

