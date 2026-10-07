Buca Belediyesi okul çevresindeki işletmeleri çocuk güvenliği için denetledi

(İZMİR) - Buca Belediyesi, çocukların huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim alabilmesi amacıyla okul çevrelerindeki işletmelerde kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, "Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın sağlığını ya da güvenliğini riske atacak hiçbir olumsuzluğa göz yummayacağız" dedi.

Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim-öğretim döneminde çocukların huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitimlerini devam ettirebilmeleri için denetimlerini sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında ilçe genelindeki okul çevrelerinde faaliyet gösteren bakkal, market, büfe ve kırtasiyeler mercek altına alındı. Zabıta ekipleri gerçekleştirdikleri kapsamlı denetimlerde, öğrenciler için risk oluşturabilecek kesici ve delici aletler, patlayıcı ve yanıcı maddeler ile çocukların sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atabilecek her türlü ürünün satışını kontrol etti. İşletmelerin ruhsat, hijyen ve ürün son kullanma tarihlerini de inceleyen ekipler, mevzuata aykırı hareket eden işletmelere yönelik gerekli uyarı ve işlemleri uyguladı.

"EĞİTİM YUVALARIMIZIN ÇEVRESİ BİZE EMANET"

Çocukların güvenliği ve sağlığının her şeyden önce geldiğini vurgulayan Buca Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Benzer, denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımızın güvenli bir çevrede, eğitimlerine odaklanabilmeleri en büyük önceliğimiz. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın sağlığını ya da güvenliğini riske atacak hiçbir olumsuzluğa göz yummayacağız. Zabıta ekiplerimiz okul çevrelerindeki esnaflarımızı düzenli olarak denetleyerek hem yasaklanan güvensiz ürün satışının önüne geçiyor hem de hijyen standartlarını koruyor. Velilerimizin içi rahat olsun, çocuklarımızın eğitim yuvalarının çevresi bize emanet. Esnaflarımızdan da bu konuda aynı hassasiyeti ve sorumluluğu bekliyoruz."