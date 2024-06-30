Buca Belediyesi, Selçuk'ta çıkan yangına müdahale ederken can dostlarına da kucak açtı

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(İZMİR) - Selçuk'ta çıkan orman yangınlarına müdahale etmek için bölgeye giden Buca Belediyesi, yangının ortasında kalan can dostlarına da kucak açtı.

Buca Belediyesi, Selçuk ilçesinin Pamucak bölgesinde çıkan yangınlara müdahale edebilmek amacıyla çalışmalara katıldı. Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu çalışmada, Buca Belediyesi Arama Kurtarma Birimi (BUCAKUT) 5 araç, 2 su tankeri ve 22 kişilik ekibi ile yer aldı. Tüm gece yangın bölgesinde bulunan ekipler, yangının söndürülmesi için canla başla çalıştı.

Cansiperane çalışma

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, çok üzgün olduklarını belirterek, "Ekiplerimiz cansiparane bir şekilde bölgede çalışıyor. Elimizden geleni yapıyoruz. Ancak vatandaşlarımız da lütfen özellikle bu sıcak havalarda daha dikkatli olsun. Küçücük bir kıvılcım nelere mal oluyor görüyoruz. Çok üzgünüz" diye konuştu.

Yangından etkilenen can dostları Buca'ya getirildi

Öte yandan, yangının hızla ilerlemesi nedeniyle yangın bölgesinde kalan Selçuk Belediyesi Geçici Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ndeki can dostları tahliye edildi. Buca Belediyesi de İzmir'de can dostlarına kucak açan belediyeler arasında yer aldı.

Tedavileri Buca'da sürecek

Yangından etkilenen canlar Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde ilk müdahale yapıldıktan sonra tedavi altına alındı. Can dostları, bir süre Buca Belediyesi'nin misafiri olacak.