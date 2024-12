Buca Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Geri Dönüşüm Projesi Başlattı

Güncel

(İZMİR) - Buca Belediyesi, atık malzemeleri geri dönüşüme sokarak sokak hayvanları için yuva yaptı. Başkan Görkem Duman, "Bu projeyle hem doğamızı koruyor hem de can dostlarımızın bu zorlu kış günlerinde yanlarında oluyoruz" dedi.

Buca Belediyesi, sokakta yaşayan can dostlar için Ege Fikir Ortaklığı Derneği (EFODER) ile ortak bir projeyi hayata geçirdi. Bu kapsamda atıl durumda olan paletler ve reklam brandaları yeniden değerlendirilerek sokak hayvanları için sıcak yuvaya dönüştürülmeye başlandı.

Çalışmanın ormanlık alanda ve boş arazilerde yaşayan can dostları için hayati önem taşıdığına dikkati çeken Başkan Duman, "Buca'da yaşayan her can bizim için değerli. Atık malzemeleri sokak hayvanlarımız için sıcak birer yuvaya dönüştürerek, hem doğamızı koruyor hem de can dostlarımızın bu zorlu kış günlerinde yanlarında oluyoruz. Buca'mızda yaşayan tüm can dostlarına huzurlu bir yuva sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

EFODER Hayvan Hakları Kurulu Başkan Yardımcısı Azize Özlensulu ise "Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'a böyle bir birlikteliği bizlere sağladığı için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.