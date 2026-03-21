İngiltere\'de nükleer denizaltıların bulunduğu üsse girmeye çalışan 2 kişiye gözaltı

İskoçya'da 2 kişi, İngiltere'nin nükleer silahlı denizaltılarına ev sahipliği yapan Faslane Donanma Üssü'ne girmeye çalışmakla suçlandı.

BİRİ İRAN, DİĞERİ ROMANYA VATANDAŞI

İskoçya polisinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki İran vatandaşı bir erkek ile 31 yaşındaki Romanya vatandaşı bir kadının Perşembe günü yerel saatle 17.00 sıralarında, üs yakınlarında gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada, iki şüphelinin 23 Mart'ta hakim karşısına çıkarılacağı belirtildi. İngiliz basını, gözaltına alınan iki kişiyi "şüpheli İran casusları" olarak değerlendirdi.

FASLANE DONANMA ÜSSÜ

Söz konusu üs, İngiltere Kraliyet Donanması'na ait tüm nükleer denizaltıların konuşlandığı ana merkez olarak nitelendiriliyor. Üste ayrıca, İngiltere'nin "Trident" adlı nükleer füzelerini taşıyan "Vanguard" sınıfı 4 balistik füze denizaltısının da bulunduğu biliniyor. Faslane Donanma Üssü, İskoçya'nın Glasgow şehrinin yaklaşık 40 kilometre kuzeybatısında bulunuyor.

İNGİLTERE, İRAN'A AİT FÜZE VE İHA'LARI ENGELLEMİŞTİ

Olay, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken yaşandı. İngiltere söz konusu saldırılara doğrudan katılmasa da, İngiltere ordusuna ait askeri unsurlar gelişmeler sırasında Körfez bölgesinde İran'a ait füze ve insansız hava araçlarını (İHA) engellemişti.