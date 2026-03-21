Üye Girişi
Son Dakika Logo

İngiltere'de nükleer denizaltıların bulunduğu üsse girmeye çalışan 2 kişiye gözaltı

21.03.2026 19:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İskoçya polisi, İngiltere'nin nükleer silahlı denizaltılarına ev sahipliği yapan Faslane Donanma Üssü'ne girmeye çalıştıkları gerekçesiyle İran vatandaşı bir erkek ile Romanya vatandaşı bir kadının gözaltına alındığını açıkladı. Söz konusu üs, İngiltere Kraliyet Donanması'na ait tüm nükleer denizaltıların konuşlandığı ana merkez olarak nitelendiriliyor.

BİRİ İRAN, DİĞERİ ROMANYA VATANDAŞI

İskoçya polisinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki İran vatandaşı bir erkek ile 31 yaşındaki Romanya vatandaşı bir kadının Perşembe günü yerel saatle 17.00 sıralarında, üs yakınlarında gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada, iki şüphelinin 23 Mart'ta hakim karşısına çıkarılacağı belirtildi. İngiliz basını, gözaltına alınan iki kişiyi "şüpheli İran casusları" olarak değerlendirdi.

FASLANE DONANMA ÜSSÜ

Söz konusu üs, İngiltere Kraliyet Donanması'na ait tüm nükleer denizaltıların konuşlandığı ana merkez olarak nitelendiriliyor. Üste ayrıca, İngiltere'nin "Trident" adlı nükleer füzelerini taşıyan "Vanguard" sınıfı 4 balistik füze denizaltısının da bulunduğu biliniyor. Faslane Donanma Üssü, İskoçya'nın Glasgow şehrinin yaklaşık 40 kilometre kuzeybatısında bulunuyor.

İNGİLTERE, İRAN'A AİT FÜZE VE İHA'LARI ENGELLEMİŞTİ

Olay, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken yaşandı. İngiltere söz konusu saldırılara doğrudan katılmasa da, İngiltere ordusuna ait askeri unsurlar gelişmeler sırasında Körfez bölgesinde İran'a ait füze ve insansız hava araçlarını (İHA) engellemişti.

Kaynak: İHA

İngiltere, Güvenlik, 3. Sayfa, Romanya, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 1234 1234:
    daha durun bakalim bu tür olaylara hazir olun dünya 2 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaeli’nin yüksek kesimlerine kar yağdı Kocaeli'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
Vahim iddia: ABD Orta Doğu’ya 2 bin 500 asker daha konuşlandıracak Vahim iddia: ABD Orta Doğu'ya 2 bin 500 asker daha konuşlandıracak
Mardin’de asansör boşluğuna düşen çocuk yaralandı Mardin'de asansör boşluğuna düşen çocuk yaralandı
Sakatlıklarla boğuşan Osimhen’e ülkesinde dua desteği Sakatlıklarla boğuşan Osimhen'e ülkesinde dua desteği
İngiltere, ABD’nin İran’ın füze üslerine yönelik saldırılarında İngiliz üslerini kullanmasına izin verdi İngiltere, ABD'nin İran'ın füze üslerine yönelik saldırılarında İngiliz üslerini kullanmasına izin verdi
Ünlü şarkıcıdan veda gibi not: Bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın Ünlü şarkıcıdan veda gibi not: Bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın
Uçan arabada seri üretime başladılar Uçan arabada seri üretime başladılar
Fitch: Hürmüz Boğazı 6 ay kapalı kalırsa petrol fiyatları ortalama 120 doları görebilir Fitch: Hürmüz Boğazı 6 ay kapalı kalırsa petrol fiyatları ortalama 120 doları görebilir

20:14
İran’dan İsrail’e füze saldırısı Nükleer santralin bulunduğu bölgede şiddetli patlama
İran'dan İsrail'e füze saldırısı! Nükleer santralin bulunduğu bölgede şiddetli patlama
18:19
Bakan Fidan: İsrail ABD’yi etkileyecek, müzakere seçeneği olası değil
Bakan Fidan: İsrail ABD'yi etkileyecek, müzakere seçeneği olası değil
17:59
Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçoğlu dahil 8 şüpheli yakalandı
Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçoğlu dahil 8 şüpheli yakalandı
17:48
Danny Welbeck Galatasaray’ın kabusu Liverpool’u tek başına yıktı
Danny Welbeck Galatasaray'ın kabusu Liverpool'u tek başına yıktı
17:16
İsrail, Natanz saldırısını reddedip ABD’yi işaret etti
İsrail, Natanz saldırısını reddedip ABD'yi işaret etti
16:45
İran’dan İsrail ve ABD üslerine Emad ve Kadir füzeli saldırı
İran'dan İsrail ve ABD üslerine Emad ve Kadir füzeli saldırı
16:40
İran’dan ABD ve İsrail’e Basra Körfezi uyarısı: Sert karşılık veririz
İran'dan ABD ve İsrail'e Basra Körfezi uyarısı: Sert karşılık veririz
13:57
İsrail: İran’a yönelik saldırılar bu hafta önemli ölçüde artacak
İsrail: İran'a yönelik saldırılar bu hafta önemli ölçüde artacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 20:39:05. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.