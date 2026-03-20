Sakatlıklarla boğuşan Osimhen'e ülkesinde dua desteği
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sakatlıklarla boğuşan Osimhen'e ülkesinde dua desteği

Haberin Videosunu İzleyin
Sakatlıklarla boğuşan Osimhen\'e ülkesinde dua desteği
20.03.2026 21:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sakatlıklarla boğuşan Osimhen\'e ülkesinde dua desteği
Haber Videosu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Liverpool karşılaşmasında sakatlanan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası moral depolamak için ülkesine tatile gitmişti. Nijeryalı eski futbolcu Odion Ighalo, Osimhen'i dua etmesi için annesine götürdü. Ighalo'nun annesi de Osimhen'i kelimenin tam anlamıyla okudu üfledi.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında oynanan Liverpool maçında talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Karşılaşmada Ibrahima Konate ile girdiği ikili mücadele sonrası kolundan sakatlanan Nijeryalı futbolcu, oyuna devam edemedi.

KIRIK TESPİT EDİLDİ

Maçın ardından hastanede yapılan kontrollerde Osimhen'in sağ ön kolunda kırık tespit edildi. Yıldız oyuncunun kolu alçıya alınırken, ameliyat gerekip gerekmediğine yapılacak kontroller sonrası karar verileceği öğrenildi.

NİJERYA'DA MORAL DESTEĞİ

Sakatlığın ardından tatil için ülkesi Nijerya'ya giden Osimhen'i, eski futbolcu Odion Ighalo yalnız bırakmadı. Ighalo, yıldız golcüyü dua etmesi için annesinin yanına götürdü.

İghalo'nun annesi de Osimhen'e dua edip kelimenin tam anlamıyla yıldız oyuncuyu kötü ruhlara ve sakatlıklara karşı "okuyup üfledi."

UEFA Şampiyonlar Ligi, Victor Osimhen, Galatasaray, Liverpool, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakatlıklarla boğuşan Osimhen'e ülkesinde dua desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Muhammet özmen Muhammet özmen:
    Geçmiş olsun inşallah çabuk iyileşir.Allah RAHMET EYLESİN annesine 10 4 Yanıtla
  • langenbach langenbach:
    Güldürecek derken ? Son bir kaç yıldır haber başlıklarınız ve içerik inanılmaz saçma kendinize çeki düzen verin 13 0 Yanıtla
    Akarya Mavi Akarya Mavi:
    Kesinlikle katılıyorum. Çok kez de şikayet ettim ama aynı. 1 0
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    baslik ile icerik alakasiz dua etmis annesi bizdede dua edilmiyormu 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 23:00:13. #.0.4#
SON DAKİKA: Sakatlıklarla boğuşan Osimhen'e ülkesinde dua desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.