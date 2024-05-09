Buca Belediyesi Yaz Temizlik Çalışması Başlattı

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(İZMİR) - Buca Belediyesi, yaz mevsimi öncesinde ilçede geniş çaplı bir temizlik çalışması başlattı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Yaz aylarına tertemiz bir Buca yükleniyor" dedi.

İzmir'in nüfus yoğunluğu bakımından en büyük ilçesi Buca'da temizlik seferberliği başlatıldı. Fırat Mahallesi'nde başlatılan çalışmalara Başkan Duman da katıldı. Çalışmalar çerçevesinde bütün mahallelerde parklar, ana arterler ve tali yollar baştan aşağıya temizlenecek, kent mobilyaları ve çocuk oyun alanları elden geçirilecek.

Başkan Duman, "Tüm emekçilerimizle temizlik harekatımızı başlattık. Yaz aylarına tertemiz bir Buca yükleniyor. Buca'mızı hak ettiği pırıl pırıl günlere taşıyacağız" diye konuştu.

Duman, 47 mahallenin tümünde aynı titizlikle çalışma yapılacağını da sözlerine ekledi.