Buca Belediyesi Yaz Temizlik Çalışması Başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Buca Belediyesi Yaz Temizlik Çalışması Başlattı

Geniş Video İzle

Buca Belediyesi, yaz mevsimi öncesinde ilçede geniş çaplı bir temizlik çalışması başlattı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, 'Yaz aylarına tertemiz bir Buca yükleniyor' dedi.

09.05.2024 11:34  Güncelleme: 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Buca Belediyesi, yaz mevsimi öncesinde ilçede geniş çaplı bir temizlik çalışması başlattı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Yaz aylarına tertemiz bir Buca yükleniyor" dedi.

İzmir'in nüfus yoğunluğu bakımından en büyük ilçesi Buca'da temizlik seferberliği başlatıldı. Fırat Mahallesi'nde başlatılan çalışmalara Başkan Duman da katıldı. Çalışmalar çerçevesinde bütün mahallelerde parklar, ana arterler ve tali yollar baştan aşağıya temizlenecek, kent mobilyaları ve çocuk oyun alanları elden geçirilecek.

Başkan Duman, "Tüm emekçilerimizle temizlik harekatımızı başlattık. Yaz aylarına tertemiz bir Buca yükleniyor. Buca'mızı hak ettiği pırıl pırıl günlere taşıyacağız" diye konuştu.

Duman, 47 mahallenin tümünde aynı titizlikle çalışma yapılacağını da sözlerine ekledi.

Buca Belediyesi Yaz Temizlik Çalışması Başlattı
Kaynak: ANKA

Buca Belediyesi, Görkem Duman, Çevre, Yerel Haberler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buca Belediyesi Yaz Temizlik Çalışması Başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:16 Antalya’da bir yolcu uçağı gövdesi üzerine indi Antalya'da bir yolcu uçağı gövdesi üzerine indi
11:12 Üsküdar Belediyesi, Sağlık Bakanı Koca’nın kurucusu olduğu hastanenin inşaatını durdurdu Üsküdar Belediyesi, Sağlık Bakanı Koca'nın kurucusu olduğu hastanenin inşaatını durdurdu
10:56 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38’e çıkardı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'e çıkardı
09:55 “Elimde fotoğrafların var“ şantajı yüzünden kızının sevgilisini öldürdü "Elimde fotoğrafların var" şantajı yüzünden kızının sevgilisini öldürdü
09:54 Sinan Ateş cinayetinde kullanılan çakarlı aracın plakası ve kimin kullandığı ortaya çıktı Sinan Ateş cinayetinde kullanılan çakarlı aracın plakası ve kimin kullandığı ortaya çıktı
12:18 MSB: Son bir haftada 108 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Son bir haftada 108 terörist etkisiz hale getirildi
11:45 İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez’e ’Taha Hüseyin Karagöz’ tepkisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'e 'Taha Hüseyin Karagöz' tepkisi
11:36 Pamukkale’de kaybolan ve günlerdir aranan Polonyalı turist ölü bulundu Pamukkale'de kaybolan ve günlerdir aranan Polonyalı turist ölü bulundu
11:24 Tadic’in aylar içerisindeki değişimi Fenerbahçe’nin bu sezonki özeti gibi Tadic'in aylar içerisindeki değişimi Fenerbahçe'nin bu sezonki özeti gibi
11:07 Bisiklet sürücüsü canlı yayın esnasında yolun ortasında açılan çukura düştü Bisiklet sürücüsü canlı yayın esnasında yolun ortasında açılan çukura düştü
10:39 Yorumları görmeniz lazım Antalya’da trans güzellik yarışması düzenlendi Yorumları görmeniz lazım! Antalya'da trans güzellik yarışması düzenlendi
10:35 Kalben adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Kalben adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
10:28 Altın ve dolar güne nasıl başladı Altın ve dolar güne nasıl başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 12:46:22. #1.12#
SON DAKİKA: Buca Belediyesi Yaz Temizlik Çalışması Başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement