Buca Belediyesi, Yenilenen Zeki-Metin Amfi Tiyatro'yu Hizmete Sundı - Son Dakika
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Buca Belediyesi, Yenilenen Zeki-Metin Amfi Tiyatro'yu Hizmete Sundı

Buca Belediyesi, Zeki-Metin Amfi Tiyatro'yu yenileyerek 3 bin 500 kişilik kapasiteye sahip yeni yüzüyle hizmete sundu. Açılışta, sanatçılar Sevcan Orhan ve Levent Üzümcü sahne aldı. Başkan Duman, sanat alanındaki yatırımların önemine vurgu yaptı.

18.05.2025 15:39  Güncelleme: 17:19
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(İZMİR) - Buca Belediyesi, Zeki-Metin Amfi Tiyatro'yu yenilenen yüzüyle hizmete sundu. Belediye Başkanı Görkem Duman, "Zeki Metin Amfi Tiyatro'muz 3 bin 500 kişilik kapasiteye sahip. Burada sanata ev sahipliği yapacağımız için çok mutluyuz" diye konuştu.

Gölet Tesisleri'nde bulunan Zeki-Metin Amfi Tiyatro'nun açılışı, Başkan Duman'ın katılımıyla "Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar" programında yapıldı. İzmirliler, 3 bin 500 kişilik amfi tiyatroyu doldururken; programın konukları Türk halk müziğinin sevilen ismi Sevcan Orhan ile tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü oldu.

Açılış dolayısıyla programa bir mesaj gönderen usta sanatçı Metin Akpınar, amfi tiyatroyu yenileyerek yeniden İzmir'e kazandıran Duman'a teşekkür etti. Akpınar, "Tiyatronun açılışına Zeki Alasya ile birlikte katılmıştık. Bir süredir atıl durumda olduğunu biliyordum, bu durum beni çok üzüyordu" ifadelerini kullandı.

Sunucu Serhan Asker de amfi tiyatroyu yenileyen Buca Belediyesi'ne ve Başkan Duman'a teşekkür etti.

Program boyunca Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın gündemi yakalayan tiyatro oyunları "Yasaklar"dan skeçler gösterildi. Amfi tiyatroyu dolduran konuklar, sanatçı Sevcan Orhan'ın söylediği türkülerle coşarken, Levent Üzümcü'nün okuduğu şiirlerle duygu dolu dakikalar yaşadı.

Bucalılara verdiği sözü tutarak tüm tesisi baştan aşağı yenilemenin mutluluğunu yaşadığını belirten Duman, şunları söyledi:

"Burada sanata ev sahipliği yapacağımız için çok mutluyuz"

"Amfi tiyatromuz, 2014 yılından beri atıl durumdaydı. Buranın çok kıymetli bir yer olduğunu biliyorduk. Tiyatromuzu sahnesiyle, ışıklarıyla, koltuklarıyla baştan aşağı yeniledik. Zeki Metin Amfi Tiyatro'muz 3 bin 500 kişilik kapasiteye sahip. İzmir için gerçekten önemli bir açık hava tiyatrosuna sahibiz. Burada sanata ev sahipliği yapacağımız için çok mutluyuz. Şu an Gölet Tesisleri'mizde bulunuyoruz. Burası, yeşil alanları ve uygun fiyatlarla hizmet verdiğimiz kafe ve restoranlarımızın bulunduğu önemli bir nokta. Buca Belediyesi olarak ilçemizde uygun fiyatlarla hizmet veren kafeler ve Kent Lokantaları açtık. CHP'li belediyeler olarak sosyal belediyeciliğe değer veriyoruz. Çalışmalarımızı bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz."

Duman, tüm vatandaşları 19 Mayıs günü (yarın) Gündoğdu Meydanı'nda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımı ile gerçekleşecek İzmir Mitingi'ne davet etti.

Türkan Saylan anıldı

Programda, hayatını halk sağlığı ve gençlerin eğitimine adamış bilim insanı Türkan Saylan da anıldı. Duman, ilçedeki bir kurs merkezinin Türkan Saylan adıyla hizmet verdiğini ifade ederken; Sevcan Orhan ise değerli isimleri Buca'da yaşatan Duman'a teşekkürlerini iletti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Buca Belediyesi, Yenilenen Zeki-Metin Amfi Tiyatro'yu Hizmete Sundı - Son Dakika

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