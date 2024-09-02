Buca Belediyesi Zafer Bayramı Anısına Futbol Turnuvası Düzenledi

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(İZMİR)- Buca Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı anısına ilçede faaliyet gösteren amatör futbol kulüplerinin katıldığı futbol turnuvası düzenledi. Dereceye giren sporculara ödüllerini veren Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Genç yaşta sporla ilgilenmek, hayata hazırlığın en iyi yoludur" dedi.

İlçede yaşayan çocuk ve gençlerin sporla büyümesi için projeler gerçekleştiren Buca Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı anısına ilçede faaliyet gösteren amatör futbol kulüplerinin katıldığı futbol turnuvası düzenledi. Buca Belediyesi Spor Kulübü iş birliği ile düzenlenen Zafer Kupası, 26-30 Ağustos 2024 tarihlerinde Buca Belediyesi Yenigün Spor Tesisleri'nde gerçekleşti. Buca'da bulunan U14 kategorisindeki 12 amatör futbol takımının yarıştığı müsabaka sonrası ödül töreni düzenlenerek, dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Törene, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, Buca Belediyesi Başkan yardımcıları, Buca Amatör Futbol Kulüpleri Derneği Başkanı Ahmet Yılmaz, kulüp yöneticileri, sporcu gençler ve aileleri katıldı.

"Spor, kötü alışkanlıklardan ve yanlışlardan uzaklaşmanın en etkili yöntemidir"

Futbolcuları yalnız bırakmayan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, genç yaşta sporla ilgilenmenin hayata hazırlığın en iyi yolu olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Sahada ter döken 12 takımımız ve yaklaşık 250 genç sporcumuzu tebrik ediyorum. Sizler, Türk sporunun geleceğini temsil ediyorsunuz. Genç kardeşlerimin heyecanını tahmin edebiliyorum. Bucaspor'un altyapısındayken ben de bu heyecanları yaşadım. Bu, çok güzel bir duygu; akıllarda güzel kalan anılar. Bu güzel deneyimin tadını sonuna kadar çıkarın çocuklar... Spor, kötü alışkanlıklardan ve yanlışlardan uzaklaşmanın en etkili yöntemidir. Bizler de Buca Belediyesi olarak sporun bu yönünü çok önemsiyoruz."

"Görkem Duman'a teşekkkürler"

Ödül töreninde konuşan Buca Amatör Futbol Kulüpleri Derneği Başkanı Ahmet Yılmaz da Büyük Zafer'in 102. yılı olan böyle anlamlı bir günde bir araya gelmenin çok değerli olduğunu ifade ederek, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'a çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Zafer Kupası'na katılarak ilk üçe giren takımlar ise şöyle oldu:

Birinci Kuruçeşme Spor,

İkinci Özen Spor,

Üçüncü Buca Belediyesi Spor Kulübü.