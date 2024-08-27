Buca\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu

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(İZMİR) - Buca'da Zafer Bayramı kutlamalarının en önemli ayağı, 30 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de Buca Belediyesi önünden başlayacak kortej yürüyüşü olacak. Tüm İzmirlileri yaşanacak coşkuya ortak olmaya davet eden Başkan Görkem Duman, "Haydi! Gelin, tüm dünya milletlerine ilham veren büyük mücadelenin başarıyla taçlandırıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı coşku içerisinde kutlayalım" dedi.

Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi 30 Ağustos Zafer Bayramı, Buca'da coşkuyla kutlanacak. Kutlamalar kapsamında 30 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de Buca Belediyesi önünden kortej yürüyüşü başlayacak. Türk bayrakları ve meşaleler eşliğinde gerçekleştirilecek yürüyüş, Işılay Saygın Meydanı'nda son bulacak.

Işılay Saygın Meydanı'ndaki kutlamalar ise saat 19.30'da DJ Uğur'un sahne alması ile başlayacak. DJ Uğur'un hemen ardından saat 20.15'te Kaset Grubu, 21.30'da ise Öznur Korkmaz sahne alacak.

İzmirlileri bu heyecana ortak olmaya davet eden Başkan Duman, "Haydi! Gelin, sevincimizi, mutluluğumuzu hep beraber doyasıya yaşayalım. Tüm dünya milletlerine ilham veren büyük mücadelenin başarıyla taçlandırıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı coşku içerisinde kutlayalım. Cuma gecesi herkesi belediye binası önüne bekliyoruz" diye konuştu.