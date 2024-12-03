Buca\'da \'Askıda Kömür\' Kampanyası Destek Buldu

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(İZMİR) - Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Bucalılar Kültür ve Dayanışma Derneği'nin başlattığı "Askıda Kömür" kampanyasına destek verdi. Dayanışma ruhunun Buca'da her geçen gün büyüdüğünü belirten Duman, "Maddi yeterliliği olan tüm vatandaşlarımızı, Bucalılar Kültür ve Dayanışma Derneği'nin başlattığı bu dayanışmaya ortak olmaya davet ediyorum" dedi.

Soğuk hava kent genelinde etkisini gösterirken Bucalılar Kültür ve Dayanışma Derneği, yakacak almaya maddi gücü yetmeyen ailelere destek olabilmek adına 'Askıda Kömür' kampanyası başlattı. Projeye destek veren Buca Belediye Başkanı Görkem Duman da 40 aileye kömür yardımı yaparak kampanyaya katkıda bulundu.

Duman: "Kampanyanın çığ gibi büyüyeceğine eminim"

'Askıda Kömür' kampanyasının ilçedeki dayanışma ruhunu artırdığını belirten Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Kış soğuklarının kendini iyice göstermeye başladığı şu günlerde kampanyaya verilecek olan destek gerçekten çok önemli. Maddi yeterliliği olan tüm vatandaşlarımızı, Bucalılar Kültür ve Dayanışma Derneği'nin kalpleri ısıtan bu dayanışmasına ortak olmaya davet ediyorum. Tüm Buca'nın da bu dayanışma ruhuna sahip çıkacağına, kampanyanın çığ gibi büyüyeceğine eminim" diye konuştu.

Dinçtürk: "Dar gelirli ailelere can suyu olacak"

Kampanyanın yürütücülerinden Buca Belediyesi Meclis Üyesi Eşref Dinçtürk ise "Tüm vatandaşlarımızı 6 yıldır yürüttüğümüz askıda kömür kampanyamıza destek olmaya bekliyoruz. Bu dönemde bu yardım, dar gelirli ailelere can suyu olacak" dedi. Yapılan bağıştan yararlanmak isteyen vatandaşların da Menderes Mahallesi 108 Sokak'ta bulunan İZYAK ofisine başvuruda bulunmaları gerektiği belirtildi.