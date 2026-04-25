Buca'da Bahar Temizliği İçin Seferberlik Başlatıldı

(İZMİR) - Buca Belediyesi, baharın gelişiyle birlikte 47 mahallede eş zamanlı yabani ot temizliği ve çevre düzenleme seferberliği başlattı. Hem estetik bir görünüm hem de yangın riskine karşı önlem almayı hedefleyen ekipler, çalışmalarını yaz boyunca sürdürecek.

Buca Belediyesi, bahar aylarının gelmesiyle birlikte ilçenin dört bir yanında yabani ot temizliği ve çevre düzenleme çalışmalarına hız verdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen seferberlik kapsamında, yol kenarları, boş arsalar ve parklardaki yabani otlar titizlikle temizlenerek hem görüntü kirliliğinin önüne geçiliyor hem de olası yangın riskleri ortadan kaldırılıyor.

Buca'nın her sokağında, her parkında kosa ve bakım çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini ifade eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, şunları kaydetti:

"Bucalı hemşehrilerimizin daha temiz, bakımlı ve ferah bir çevrede yaşaması bizim önceliğimiz. Baharın gelişiyle birlikte hızla büyüyen yabani otlar, hem alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebiliyor hem de kuruduklarında ciddi bir yangın riski oluşturuyor. Sadece görsel bir güzellik değil, aynı zamanda daha güvenli ve sağlıklı bir kent yaşamı için çalışıyoruz. Buca, el birliğiyle çok daha güzel bir görünüme kavuşacak."

Ekipler 47 mahallede sahada

İlçe genelindeki 47 mahallenin tamamını kapsayan çalışma programı dahilinde, ekipler eş zamanlı olarak farklı noktalarda mesai yapıyorlar. Özellikle kaldırımlarda yayaların geçişini engelleyen ve estetik görünümü bozan otlar, motorlu tırpanlar ve kosa araçlarıyla temizleniyor. Buca Belediyesi, temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarının belirlenen takvim doğrultusunda bahar ve yaz ayları boyunca kesintisiz devam edeceğini duyurdu.