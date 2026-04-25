Buca'da Bahar Temizliği İçin Seferberlik Başlatıldı

25.04.2026 09:41  Güncelleme: 10:06
(İZMİR) - Buca Belediyesi, baharın gelişiyle birlikte 47 mahallede eş zamanlı yabani ot temizliği ve çevre düzenleme seferberliği başlattı. Hem estetik bir görünüm hem de yangın riskine karşı önlem almayı hedefleyen ekipler, çalışmalarını yaz boyunca sürdürecek.

Buca Belediyesi, bahar aylarının gelmesiyle birlikte ilçenin dört bir yanında yabani ot temizliği ve çevre düzenleme çalışmalarına hız verdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen seferberlik kapsamında, yol kenarları, boş arsalar ve parklardaki yabani otlar titizlikle temizlenerek hem görüntü kirliliğinin önüne geçiliyor hem de olası yangın riskleri ortadan kaldırılıyor.

Buca'nın her sokağında, her parkında kosa ve bakım çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini ifade eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, şunları kaydetti:

"Bucalı hemşehrilerimizin daha temiz, bakımlı ve ferah bir çevrede yaşaması bizim önceliğimiz. Baharın gelişiyle birlikte hızla büyüyen yabani otlar, hem alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebiliyor hem de kuruduklarında ciddi bir yangın riski oluşturuyor. Sadece görsel bir güzellik değil, aynı zamanda daha güvenli ve sağlıklı bir kent yaşamı için çalışıyoruz. Buca, el birliğiyle çok daha güzel bir görünüme kavuşacak."

Ekipler 47 mahallede sahada

İlçe genelindeki 47 mahallenin tamamını kapsayan çalışma programı dahilinde, ekipler eş zamanlı olarak farklı noktalarda mesai yapıyorlar. Özellikle kaldırımlarda yayaların geçişini engelleyen ve estetik görünümü bozan otlar, motorlu tırpanlar ve kosa araçlarıyla temizleniyor. Buca Belediyesi, temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarının belirlenen takvim doğrultusunda bahar ve yaz ayları boyunca kesintisiz devam edeceğini duyurdu.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anıtkabir’le ilgili tartışılan öneri Karşı çıkan da var, destekleyen de Anıtkabir'le ilgili tartışılan öneri! Karşı çıkan da var, destekleyen de
Netanyahu, “Yeter“ diyen Trump’ın sözünü bir kez daha yerde bıraktı Netanyahu, "Yeter" diyen Trump'ın sözünü bir kez daha yerde bıraktı
9 estetikle kendini baştan yaratan katil polisten kaçamadı 9 estetikle kendini baştan yaratan katil polisten kaçamadı
Eşinin altınlarıyla sevgilisine düğün yaptı Eşinin altınlarıyla sevgilisine düğün yaptı
TMSF talep etti, 152 milyonluk lüks yata el konuldu TMSF talep etti, 152 milyonluk lüks yata el konuldu
ABD yeni savaşa hazırlanıyor Hedefleri bile verdiler ABD yeni savaşa hazırlanıyor! Hedefleri bile verdiler

09:10
Adalet Bakanlığı, 638 faili meçhul dosyayı yeniden incelemeye aldı
Adalet Bakanlığı, 638 faili meçhul dosyayı yeniden incelemeye aldı
09:09
Kördüğümü çözecek delil Mustafa Türkay Sonel aracını satıp birebir aynısını almış
Kördüğümü çözecek delil! Mustafa Türkay Sonel aracını satıp birebir aynısını almış
09:03
Mamdani haddini aştı: Türkiye ve Azerbaycan’ı hedef aldı
Mamdani haddini aştı: Türkiye ve Azerbaycan’ı hedef aldı
08:29
Yunanistan ve Fransa’nın Türkiye karşıtı hamlesine Rusya’dan tehdit: Vururuz
Yunanistan ve Fransa'nın Türkiye karşıtı hamlesine Rusya'dan tehdit: Vururuz
08:28
Kadıköy’de 12 mekana baskın 107 kişiye gözaltı kararı verildi
Kadıköy'de 12 mekana baskın! 107 kişiye gözaltı kararı verildi
07:28
İstanbul’da büyük operasyon Toprak altında binlerce silah parçası ele geçirildi
İstanbul'da büyük operasyon! Toprak altında binlerce silah parçası ele geçirildi
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2026 10:06:14. #7.12#
