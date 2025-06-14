Buca'da Dijital Dershane Uygulaması 15 Bin Öğrenciye Ulaşıyor

(İZMİR) - Buca Belediyesince eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek üzere başlatılan "Dijital Dershane" uygulamasından bugüne kadar 15 bin öğrencinin faydalandığı bildirildi.

Uygulama, ailelerin üzerindeki eğitim masrafı yükünü azaltırken derslerden ve deneme sınavlarından faydalanan öğrencilere de başarının kapılarını açıyor.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, konuya ilişkin açıklamasında, projeyi "sosyal belediyecilik" anlayışı ile hayata geçirdiklerini belirtti.

Dijital Dershane projesiyle okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise kademeleri ile LGS, YKS ve KPSS sınavlarına hazırlanan öğrencilere ücretsiz dijital eğitimin kapılarını açtıklarını ifade eden Duman, şunları kaydetti:

"Buca'nın eğitim kimliğini daha da güçlendirmek, gençlere hak ettikleri eğitim fırsatlarını sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Dijital Dershane ile eğitimi yüksek çözünürlükte Bucalı öğrencilerimizin evlerine kadar götürüyoruz. Her çocuğumuz ve her gencimizin nitelikli bir eğitime erişme hakkı var. Buca Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışımızla, hiç kimsenin geride kalmadığı bir Buca için çalışıyoruz."

İstediği liseye burslu olarak yerleşti

Uygulamadan faydalanan 10. sınıf öğrencisi Alper Doruk Yıldız da "Dijital Dershane" ile istediği liseye burslu olarak yerleştiğini anlatarak, şunları söyledi:

"Eğitime bakış açım Dijital Dershane ile değişti. Sekizinci sınıfta fen derslerine pek ilgim yoktu ama Dijital Dershane'de katıldığım çevrim içi dersler ile fen bilgisi dersimi geliştirdim ve sınavda 19 net yapabildim. 9. sınıfta bir ay kadar okula gidemedim. Bu süreçte fizik, kimya gibi pek çok dersimi Dijital Dershane ile çalıştım. Bana LGS sürecinde çok katkısı oldu, inanıyorum ki üniversite sınavı sürecinde de çok katkısı olacak."