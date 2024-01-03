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İzmir Buca'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda zanlı tutuklandı - Son Dakika
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İzmir Buca'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda zanlı tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen bir adrese düzenlenen operasyonda 660 gram eroin ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

İzmir Buca\'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda zanlı tutuklandı
03.01.2024 - 08:09,
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İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen bir adrese operasyon düzenledi.

Adresteki aramalarda 660 gram eroin ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İzmir Buca'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda zanlı tutuklandı - Son Dakika
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