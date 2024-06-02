Buca'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı araçla 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Buca'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı araçla 3 kişi yaralandı

Buca\'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı araçla 3 kişi yaralandı

Buca'da 16 yaşındaki B.A'nın ehliyetsiz olarak kullandığı hafif ticari araç, apartman duvarına çarptıktan sonra kafeteryada oturan 3 kişiye çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Sürücü olay yerinden kaçarken, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

02.06.2024 14:37
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Buca'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı aracın çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 16 yaşındaki B.A'nın kullandığı 35 EG 6065 plakalı hafif ticari araç, Hürriyet Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde önce apartman duvarına ardından kafeteryada oturan 3 kişiye çarptı.

Kazada kafeteryadaki Abdulkadir A. (85), Emine B. ve Seyit A. yaralandı.

Kafeterya camlarının kırıldığı, marketin önündeki dolapların hasar gördüğü kazanın ardından sürücü olay yerinden yaya olarak uzaklaştı.

Sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Abdulkadir A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Sürücüyü yakalamak için çalışma yürüten Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.A'yı gözaltına aldı.

Kaynak: AA

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