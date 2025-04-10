Buca'da Ekonomik Fırsat: Fayton Kafe Projesi Başladı - Son Dakika
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Buca'da Ekonomik Fırsat: Fayton Kafe Projesi Başladı

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Buca Belediyesi, sosyal hayattan uzak kalan vatandaşlar için uygun fiyatlı ürünler sunan 'Buca1923 Fayton Kafe' projesini hayata geçirdi. İlk mobil kafe, emeklilerden büyük ilgi gördü ve ilçenin farklı noktalarında da açılacak.

10.04.2025 12:53  Güncelleme: 13:44
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(İZMİR) - Buca Belediyesi, ekonomik zorluklar nedeniyle sosyal hayattan uzak kalan vatandaşlar için "Buca1923 Fayton Kafe" projesini hayata geçirdi. Menderes Mahallesi'nde açılan ilk mobil kafe, uygun fiyatlı ürünleri ve kolay ulaşımıyla özellikle emeklilerden büyük ilgi gördü. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, ilçenin farklı noktalarında da projenin hayata geçirileceğini söyledi.

Buca Belediyesi, kentin sosyal hayatına katkı sunmak, vatandaşların uygun fiyatlarla çay, kahve gibi ürünlere ulaşabilmelerini sağlamak amacı ile mobil kiosk kafeleri yaşama geçiriyor. İlki Menderes Mahallesi'ndeki Çınarlar Buluşma Noktası'nın hemen yanında "Buca1923 Fayton Kafe" adıyla hizmete açılan kiosk kafe, bölgede oturan vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

"Uğrak noktalara konumlandıracağız"

Yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle pek çok vatandaşın bir kafeye gidip oturmaktan çekindiğini ifade eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Gerek asgari ücret rakamları gerek emeklilerimizin aldığı maaşlar, vatandaşlarımızı harcama yaparken düşünmeye itiyor. Çoğu kişi bir yerde eşi, dostu, ailesi ile oturup bir şeyler içmeye çekiniyor. Güzel ilçemiz Buca'da vatandaşlarımız sosyal yaşamın içerisinde daha çok var olsunlar, çay, kahve ücretlerini düşünmeden, bir mekanda oturup biraz soluklanabilsinler diye Buca1923 Fayton Kafemizde oldukça uygun fiyatlarla hizmet veriyoruz. Ayrıca kafelerimizi Buca'nın en uğrak noktalarına konumlandırıyoruz, böylelikle vatandaşlarımız rahatça ulaşabiliyorlar" diye konuştu.

Buca Belediye Bakanı Görkem Duman, Buca1923 Fayton Kafe'nin açıldığı ilk günden beri özellikle emekliler tarafından çok ilgi gördüğünü bu nedenle sayılarının yakın zamanda artırılacağı müjdesini de verdi.

Haftanın 6 günü açık

Buca1923 Fayton Kafe, pazar günleri hariç haftanın altı günü, 08.30 ila 17.30 saatleri arasında hizmet veriyor. Kafede, çay, kahve çeşitleri, su, bitki çayı, atıştırmalık, tost gibi ürünler uygun fiyatla satışa sunulurken, yaz ayları ile birlikte limonata, dondurma gibi ürünlerin eklenerek ürün çeşitliliğinin artırılacağı belirtildi.

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Kaynak: ANKA

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