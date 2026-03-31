Buca'da Gençliğin Buluşma Noktası: Üzüm Cafe

(İZMİR) - Buca Belediyesi tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tınaztepe Yerleşkesi'nin yanı başında hayata geçirilen Üzüm Cafe, uygun fiyatları ve zengin menüsü ile üniversite gençliğinin vazgeçilmez adresi haline geldi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Gençlerimizin hayatın her alanında kendilerini özgür ve mutlu hissedebilmeleri için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Buca Belediyesi, sosyal belediyecilik vizyonu çerçevesinde öğrenci dostu çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi'nin karşısındaki Tarık Akan Gençlik Merkezi'nin giriş katında hizmete açtığı Üzüm Cafe, hem lezzetleri hem de sunduğu sosyal ortamla öğrencilerden tam not aldı. Haftanın 6 günü hizmet veren Üzüm Cafe, sıcak ve soğuk kahve seçeneklerinden zengin fastfood menüsüne, ev yapımı tadındaki mantı ve makarnalardan tatlılara kadar geniş bir yelpaze sunuyor. Özellikle öğrenci bütçesini yormayan fiyat politikası, kafeyi bölgedeki en popüler mekanlardan biri haline getirdi.

"Gençlerimizin yanındayız"

Gençlerin yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini belirten Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, şunları söyledi:

"Eğitim kenti Bucamızda üniversiteli arkadaşlarımızın sadece derslerine odaklanabilmelerini, sosyal hayattan kopmadan keyifli vakit geçirebilmelerini istiyoruz. Üzüm Cafe'yi onlara destek olmak, bütçelerine katkı sağlamak amacıyla açtık. Gençlerimizin hayatın her alanında kendilerini özgür ve mutlu hissedebilmeleri için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Öğrenciler çok memnun

DEÜ'de öğrenci olan Elif Kahraman, Üzüm Cafe'yi dersten sonra öğlen yemeği için tercih ettiğini söyleyerek, "Dışarıda yemek benim için maddi anlamda çok uygun değil. Burası bütçeme çok hitap ediyor. Görkem Başkanımıza çok teşekkür ederim" diye konuştu.

DEÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Muhammet Efe ise "Dışarıda bu fiyatlara kahve ve diğer ürünleri bulmamız mümkün değil. Son zamanlarda özellikle bazı menülerde kampanya yaptılar. Öğrenci olarak bütçemiz açısından fiyatlar çok uygun kalıyor" dedi.