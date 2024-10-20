Buca'da İkinci Belediye Lokantası Yarın Açılıyor

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(İZMİR)- Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Mustafa Kemal Mahallesi'nde hizmet verecek olan ikinci Belediye Lokantası'nın yarın açılacağını, üçüncü lokanta için ise hazırlıklara başlandığını bildirdi.

Buca Belediyesi, ilki ocak ayında açılan ve büyük talep gören Belediye Lokantası'nın ikincisini Mustafa Kemal Mahallesi'nde açıyor. Buca Belediyesi Gediz Ek Hizmet Binası'nda hizmet verecek ikinci Belediye Lokantası'nda 4 çeşit yemekten oluşan menü 45 liradan vatandaşlara sunulacak.

Yaşanan ekonomik kriz nedeni ile birçok kişinin sağlıklı, temiz gıdaya ulaşmakta güçlük çektiğini ifade eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Karşımızda böyle bir tablo varken, koltuklarımızda gönül rahatlığıyla oturamayız.Yerel yönetimler olarak elimizi taşın altına koymak zorundayız. Bucalılar yaptıkları bağışlarla, büyük bir aile olduğunu bir kez daha gösterdi. Biz de çalışmalarımızı sürdürerek yarın ikinci Belediye Lokantamızı hizmete açıyoruz. Üçüncü lokantamız için de hazırlıklarımız başladı. Onu da, daha fazla öğrencimize ulaşabilmek adına Tınaztepe Kampüsü karşısında faaliyete açmayı planlıyoruz" diye konuştu.