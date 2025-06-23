Buca\'da İşçi Grevi Çöp Yığınlarına Neden Oldu

İzmir'in Buca ilçesinde belediye işçilerinin 6 gündür devam eden grevi yüzünden biriken çöp yığınları ve kötü koku tepkilere neden oluyor.

Buca Belediyesinde çalışan 1763 işçi, düzenli maaş alamadıkları ve biriken alacakları ödenmediği gerekçesiyle 18 Haziran'dan bu yana iş bırakma eylemi gerçekleştiriyor.

Grevin 6'ncı gününde temizlik hizmetlerinde görevli işçilerin iş bırakması nedeniyle Buca'nın bazı sokaklarında çöp yığınları ve kötü koku oluştu.

Bazı bölgelerde ise biriken çöpler, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve çalışanlar tarafından temizlendi.

"Her taraf fare kaynıyor"

Sevgi Yolu esnafı Erdoğan Bülbül, AA muhabirine, toplanmayan çöpler yüzünden her yerin pislik içinde olduğunu söyledi.

Bülbül, "Her taraf fare kaynıyor. Her taraf kokuyor. Mikroptan öleceğiz. Nedir bu yani, ne olacak böyle? Belediye başkanı ne yapacak? Bu insanların paralarını vermiyorlar. Olmaz böyle bir şey. Yazıklar olsun." dedi.

Varol Camkıran da yaşadıkları manzara karşısında konuşmaya utandığını belirterek, "Kent yöneticileri, bir an önce istifa etsinler. Düzgün yönetecek bir insan ve ekip gelsin. Yazık." şeklinde konuştu.

Esnaf Serkan Tosun da belediye ile işçilerin yaşadığı sorun nedeniyle vatandaşların mağdur olduğunu anlattı.

Belediye Başkanı Duman'dan açıklama

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çalışma hakkını kullanan işçilere yönelik baskı ve tehditlerin olduğunu, bunu yapanları belediye bünyesinde barındırmayacaklarını ifade etti.

Bu arada iş bırakan bazı işçilerin cep telefonlarına "23.06.2025 tarihi itibarıyla Buca Belediyesindeki görevlendirmenize son verilmiştir." yazılı mesaj gönderildi.

Bunun üzerine Buca Belediyesinin önünde toplanan işçiler duruma tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan işçi Ayça Pektaş, şunları kaydetti:

"Belediyedeki görevlendirmelerimize son verilmiş. Kadrolarımız, BUCAMAR şirketine geri verilmiş. Sayıyı tespit edemiyorum. Bundan sonraki adımı, açıkçası işverenin kafasında ne olduğunu bilmiyoruz. Performans gerekçesiyle iş çıkışı yapılabilir, toplu çıkarma yapılabilir veya çıkarma yapılmayıp bu bir gözdağı olarak direnişi kırmak amacıyla atılmış bir mesaj olabilir. Açıkçası ne yapmayı hedeflediklerini bilmiyoruz."

Belediye bütçesinin doğru yönetilmediğini, verilen sözlere rağmen maaşlarının ödenmediğini iddia eden Pektaş, şunları söyledi:

"Şu an nisan ayının yarı maaşıyla haziran ayının sonlarına geldik. Yarım maaşla üç aydır geçinmeye çalışıyoruz. Biz sadece çalıştık. Karşılığını istiyoruz. Maaşımızı istiyoruz çünkü yaşamımızı sürdüremiyoruz. Bu kadar haklıyken suçlanmayı, vatandaşın önüne atılmayı kabul etmiyoruz çünkü durumun buraya gelmesinin sebebi biz değiliz. Eğer bizim maaşımız yatırılmış olsaydı dört elle işimize sarılıp çalışacaktık. Bu kentin sokaklarını bizler temizliyoruz ancak bankalarda kredilerimiz tükendi. Eşimizden, dostumuzdan, ailemizden artık borç istiyoruz."

Pektaş, her ay aidat ödedikleri Disk Genel İş Sendikasının kendilerini yalnız bıraktığını savundu.