Buca'da İstinat Duvarı Çöktü, Çözüm Bekleniyor
Buca'da İstinat Duvarı Çöktü, Çözüm Bekleniyor

21.02.2026 13:29
İzmir Buca'da çöken istinat duvarı için 3 haftadır çalışma yapılmadı, apartman sakinleri endişeli.

İZMİR'in Buca ilçesinde geçen ay sokaktaki istinat duvarı çöktü. Çöken duvara yakın apartmanda oturanlar, olayın üzerinden 3 haftadan fazla zaman geçmesine rağmen sokakta herhangi bir çalışma yapılmadığı belirterek, çözüm bulunmasını istedi.

Olay, 29 Ocak'ta saat 19.30 sıralarında Efeler Mahallesi 309 Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki istinat duvarı, henüz belirlenemeyen nedenle büyük bir gürültüyle çöktü. Olayın üzerinden 3 haftayı aşkın süre geçmesine rağmen duvarın çöktüğü yerde, herhangi bir çalışma yapılmadığı görüldü. Duvardan kopan kayalar Öner Apartmanı'nın bahçesinde durmaya devam ederken, vatandaşlar yetkililerden çözüm beklediklerini söyledi.

'HALEN TEHLİKE ALTINDAYIZ'

Büyük bir tehlike atlattıklarını belirten apartman sakinlerinden Yusuf Damoğlu, Binamızın önünde bir afet oldu. İstinat duvarı yolun bir kısmıyla birlikte bahçeye indi. Şükrediyoruz ki can kaybımız yok. 1 saat sonra olsaydı, 5-10 araç uçarak binaya girebilirdi. Binada hasarımız görünmüyor ama çok büyük tehlike atlattık. Yolların ortasında yarılma mevcut. O nedenle halen tehlike altındayız. Yetkililerden yardım bekliyoruz dedi.

'BİR AY OLACAK AMA SONUÇ YOK'

Apartman yöneticisi Nedret Yakar ise Olay günü hastanedeydim. Komşularımız arayıp, durumu haber verdi. Belediyeden arkadaşlar, sağ olsun ilgilendiler ama hemen hemen 1 ay olacak ama sonuç yok. Benim duyduğuma göre belediye, bu durumdan bizi sorumlu tutuyormuş. Bu belediyenin katkısıyla yapılması gereken bir yer diye konuştu.

Kaynak: DHA

