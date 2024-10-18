Buca'da Kadın Ölü Bulundu

İzmir'in Buca ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu.
Dumlupınar Mahallesi 89 Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Fidan Çakır'dan (28) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Vücudunda kesi izleri bulunan kadının, yaklaşık bir hafta önce öldüğü değerlendiriliyor.
Çakır'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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